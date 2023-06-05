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祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 父親節聚餐首選茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

本報華府訊
龍茶樓的正宗粵菜、港式點心及各式美味佳餚，是父親節聚餐首選!
龍茶樓的正宗粵菜、港式點心及各式美味佳餚，是父親節聚餐首選!

位於馬州Hanover的祥龍茶樓(Mai Dragon)，是一家廣受中外食客歡迎的粵式餐館，菜式正宗道地，不但華人食客滿意，外國客人也讚揚不已。網上顧客的好評連篇，評級都在四顆星到五顆星之間，其粵菜及港式點心早已馳名大華府。祥龍茶樓的廚師及員工們，嚴謹遵守防疫清潔措施，讓大家安心品嚐美味的粵菜和港式點心!祥龍茶樓竭盡所能，為大家提供最佳菜餚及最好服務!

祥龍茶樓推出正宗港式點心，週一至週五11:00am到4:00pm現點現做，週六、日11:00am至3:00pm推車服務，美味的港式點心包括燒賣、蝦餃、鳳爪、排骨、潮州粉果、叉燒腸粉、糯米雞、叉燒包等等，每天新鮮精心製造，美味可口。祥龍茶樓專聘粵菜名廚，泡製出道地的廣東小炒、粵式燒臘、湯粉麵飯等菜式。大廚精選的佳餚很多，包括有炸大腸、黑椒炒蜆、鹹魚雞粒豆腐煲、京都肉排、臘味小炒、金沙大蝦、XO小炒皇等等；在湯粉麵飯方面，包括燴飯（時菜牛肉、時菜雞肉、燒鴨、叉燒、明治牛肉、滑蛋牛肉、豉油雞、滑蛋蝦仁），炒麵（豉油王、雞絲、肉絲、八珍），炒飯（揚州、鹹魚雞粒），牛河（干炒、XO炒、芥蘭），星洲炒米粉、干燒伊麵、炒貴刁等；在粵式燒臘方面，包括燒鴨、貴妃雞、燻蹄、叉燒、海蜇皮。以上菜式多樣，款款美味地道精彩，廣受中外顧客歡迎。

除了粵菜點心外，祥龍茶樓也提供日式壽司，提供多種各類不同的日式壽司，包括沙文魚壽司、鰻魚壽司、蝦壽司、沙文魚卵壽司、鯖魚壽司、吞拿魚壽司、加州卷、沙文魚皮卷、蜘蛛卷、火山卷等等，新鮮美味。

父親節將至，今年父親節是在6月18日(星期日)，記得帶辛勞的爸爸來祥龍品嚐粵菜及港式點心，絕對能帶給爸爸回味無窮及開心愉快的一天。

祥龍茶樓地點極為方便，靠近Maryland Live賭場，所以到賭場一試手氣時，別忘了到附近的祥龍茶樓Mai Dragon品嚐正宗粵菜和港式點心。祥龍茶樓地址﹕2647-A Annapolis Road, Hanover, MD 21076 (在Ridgeview Plaza購物中心內。從巴爾的摩或華盛頓前往，走I-95或295公路，到175公路向東行，Ridgeview Plaza在右側，交通方便，免費停車)，電話：410-551-9498, 410-551-6898，傳真：410-551-7404，網址：www.maidimsum.com，www.maidragon.com，可以上網訂外賣。營業時間: 週日至週四 11am-9pm，週五至週六 11am-10pm。

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