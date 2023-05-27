學生成立搏擊社團 維州勞郡憂暴力滲入

維州勞登郡(Loudoun County)一所中學日前爆出學生在家長的協助下，於校外成立「搏擊俱樂部」(fight club)，暴力問題逐漸滲透到學校，公校 官員表示，此事違反公校安全規定，且在社會暴力犯罪 問題加劇的背景下，可能進一步傷害學生的身心健康。

勞登郡公校系統發言人25日表示，Lunsford初中上周因有學生發生肢體衝突，學校繼而發現學生在校外成立「搏擊俱樂部」，還精心設計了打賭、挑戰等遊戲規則，該校校長司姆斯(Carrie Simms)說，部分家長知曉此事，甚至協助學生們組織，在家裡的車庫或地下室辦活動。

司姆斯在給家長的公開信中表示，此俱樂部已不是單純的興趣小組或課後活動，負面影響逐漸滲透到校內，增加了暴力問題，一定程度上也影響學生的思維方式和處事態度，還可能威脅其他師生的身心健康。

「我們不能干涉各位家長教育 孩子的方式，但當學生們以Lunsford校名在TikTok、Instagram等社交平台上發布搏擊視頻，甚至在學校走廊、廁所等場地拍攝活動過程，學校就不得不介入」，由於此事涉及勞登郡公校系統學生隱私，司姆斯等學校官員不能提供更多細節。

勞登郡公校系統對此發表聲明，稱學校不容許暴力、打架、搏擊等行為，更不能容忍藉學校名義在社交平台上宣傳此類活動的作法，校方重視師生的身心健康，致力創造健康、良好的工作和學習環境。

該公校日前舉行特別的教育會議，引導學生們以積極、健康的方式社交，公校官員也呼籲家長配合，監督孩子們的言行，提高他們對暴力問題的意識，「若有學生在接受教育後仍無法遵守規定，在校內威脅他人安全，學校將嚴肅處理。」

此事也引發社區討論，有家長稱，青少年很容易在社交平台接觸到暴力內容，若父母沒有及時引導，放任不管甚至助長，未來可能引發更多社會問題，尤其日前涉及青少年的持槍劫車、暴力搶劫等案越來越多，很多孩子的是非觀念有偏差，更需要家長和教育官員積極輔助。