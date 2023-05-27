16年首次 國家動物園喜迎3狐獴寶寶

新生的狐獴幼崽與父母親形影不離。（國家動物園提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)日前喜迎三隻狐獴(meerkats)寶寶，這是國家動物園16年來首次迎來該物種幼崽，令動物管理員驚喜，目前三隻幼崽都在動物園展覽空間成長，性別尚未確認。

2021年8月國家動物園的14歲狐獴「Dogo」因年齡過大，飽受病痛折磨，國家動物園決定將其安樂死，「Dogo」是當時國家動物園的最後一隻狐獴，後來一年多該動物園都沒有狐獴，直到2022年11月，「Sadie」和「Stella」兩隻雌性狐獴從佛州Brevard動物園來到華府，六歲的雄性狐獴「Frankie」也從加州 來到首都。

今年5月10日，動物管理員發現五歲的「Sadie」在一夜之間產下三隻小崽，並馬上將幼崽帶到了展覽空間，令管理員們大吃一驚；在野外，狐獴幼崽一般都躲在地洞裡至少三周。

動物管理員表示，三隻幼崽一直聚在一起，已在兩周大左右慢慢睜開眼睛，不過牠們的性別尚難確認。

狐獴源自南非、納米比亞、安哥拉西南部等地區，通常生活在乾燥開闊的平原或沙漠中，牠們主要以昆蟲為食，在人工飼養環境下，牠們對食物來者不拒，除了昆蟲外，也會吃貓狗飼料、雞肉、牛肉、熟雞蛋等動物性食物，還會攝取紅蘿蔔、玉米、蘋果等蔬果類。

動畫電影「獅子王」中的「丁滿」(Timon)角色就是狐獴，許多熟悉該動畫的影迷們知道，狐獴常以「哨兵」的姿態觀察四面八方，查看周圍是否有捕食者，同時也尋找食物，或挖掘地道。