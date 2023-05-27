我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

16年首次 國家動物園喜迎3狐獴寶寶

記者張筠╱華盛頓報導
新生的狐獴幼崽與父母親形影不離。（國家動物園提供）
新生的狐獴幼崽與父母親形影不離。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)日前喜迎三隻狐獴(meerkats)寶寶，這是國家動物園16年來首次迎來該物種幼崽，令動物管理員驚喜，目前三隻幼崽都在動物園展覽空間成長，性別尚未確認。

2021年8月國家動物園的14歲狐獴「Dogo」因年齡過大，飽受病痛折磨，國家動物園決定將其安樂死，「Dogo」是當時國家動物園的最後一隻狐獴，後來一年多該動物園都沒有狐獴，直到2022年11月，「Sadie」和「Stella」兩隻雌性狐獴從佛州Brevard動物園來到華府，六歲的雄性狐獴「Frankie」也從加州來到首都。

今年5月10日，動物管理員發現五歲的「Sadie」在一夜之間產下三隻小崽，並馬上將幼崽帶到了展覽空間，令管理員們大吃一驚；在野外，狐獴幼崽一般都躲在地洞裡至少三周。

動物管理員表示，三隻幼崽一直聚在一起，已在兩周大左右慢慢睜開眼睛，不過牠們的性別尚難確認。

狐獴源自南非、納米比亞、安哥拉西南部等地區，通常生活在乾燥開闊的平原或沙漠中，牠們主要以昆蟲為食，在人工飼養環境下，牠們對食物來者不拒，除了昆蟲外，也會吃貓狗飼料、雞肉、牛肉、熟雞蛋等動物性食物，還會攝取紅蘿蔔、玉米、蘋果等蔬果類。

動畫電影「獅子王」中的「丁滿」(Timon)角色就是狐獴，許多熟悉該動畫的影迷們知道，狐獴常以「哨兵」的姿態觀察四面八方，查看周圍是否有捕食者，同時也尋找食物，或挖掘地道。

狐獴體型較小，雄性平均重731克，雌性平均720克，軀幹和四肢都很修長，牠們屬於群居動物，平均10至15隻聚居，最多30隻聚居；牠們的眼睛周圍有黑色塊，與人們戴的墨鏡作用相同，確保牠們在豔陽高照的環境中也能有清晰視力，甚至可以直視太陽，這對牠們幫助很大，因為天空中的捕食者常在太陽下飛行。

國家動物園5月10日迎來三隻狐獴幼崽。（國家動物園提供）
國家動物園5月10日迎來三隻狐獴幼崽。（國家動物園提供）

動物園 華府 加州

上一則

國殤日長周末 大華府紀念活動登場

下一則

全美「海灘祕境」 新州3處上榜 第5名只能划船前往

延伸閱讀

「付25元可摸奇異鳥」惹火紐西蘭人 邁阿密動物園道歉

「付25元可摸奇異鳥」惹火紐西蘭人 邁阿密動物園道歉
北市動物園小爪水獺寶寶亮相 活潑好動呆萌吸睛

北市動物園小爪水獺寶寶亮相 活潑好動呆萌吸睛
北京動物園大熊貓遭遊客「激光筆照眼」 園方怒了

北京動物園大熊貓遭遊客「激光筆照眼」 園方怒了
周末這樣玩╱歪脖長頸鹿的家 聖塔芭芭拉動物園留傳奇

周末這樣玩╱歪脖長頸鹿的家 聖塔芭芭拉動物園留傳奇
周末這樣玩／聖塔芭芭拉動物園 歪脖長頸鹿留傳奇

周末這樣玩／聖塔芭芭拉動物園 歪脖長頸鹿留傳奇

熱門新聞

只需10萬元，便可擁有西德州一個佔地10畝的荒涼小鎮洛伯。（取自Getty）

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

2023-05-20 12:51
位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
29歲南韓女子申惠晶，造假出生證明而在新州新布朗斯維克高中就讀數日，日前出庭受審。(YouTube視頻截圖)

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

2023-05-18 16:05
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
社交媒體帳戶被駭客入侵並控制的問題日益嚴重，提醒用戶要加強密碼、設定雙重身分驗證和備份資料來保護自己。(圖片取自pixabay)

假電郵竊資 社媒帳戶遭駭嚴重 專家提3建議

2023-05-19 02:15

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂