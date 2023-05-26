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華府樂高建築展 「磚砌城市」5/27開幕

記者張筠／華盛頓報導
摩洛哥傳統的Riad庭院建築。（國家建築博物館提供）
摩洛哥傳統的Riad庭院建築。（國家建築博物館提供）

華府國家建築博物館(National Building Museum)全新的樂高(Lego)展覽「磚砌城市」(Brick City)，將於27日啟動，五彩繽紛的樂高拼出世界著名建築，讓民眾不出國也能「環遊世界」，欣賞到墨西哥金字塔、雪梨歌劇院、摩洛哥傳統庭院等標誌建築。

該「磚砌城市」展覽將持續兩年，用樂高還原世界各地設計師和建築師的作品，將展覽的趣味性和縝密的建築知識結合，展覽策畫人布里斯托(Caitlin Bristol)說，這場300平方呎的樂高展覽，不僅展示世界各地的經典建築樣貌，也能激發民眾的創意和想像，玩樂高積木時獲得更多靈感，培養大小朋友的空間設計概念。

訪客可在該展覽上欣賞到世界七大洲的建築和城市風貌，包括哥倫比亞(Colombia)卡塔赫納(Cartagena)的熱鬧街景，紐奧爾良(New Orleans)的狂歡節慶祝活動，從印度到墨西哥的寺廟建築，還有從中世紀日本到現代拉斯維加斯富有想像力的城堡。

墨西哥金字塔。（國家建築博物館提供）
墨西哥金字塔。（國家建築博物館提供）

樂高設計師艾斯摩爾(Warren Elsmore)說，一個能把世界各地建築盡收眼底的展覽將滿足後疫情時代民眾的需要，讓人淺嘗「環遊世界」的樂趣。

紐約市帝國大廈。（國家建築博物館提供）
紐約市帝國大廈。（國家建築博物館提供）

經典的展覽作品包括紐約市的帝國大廈(Empire State Building)、雪梨海港大橋和歌劇院、倫敦2012年的伊莉莎白女王奧林匹克公園(Queen Elizabeth Olympic Park)等，其中最壯觀的作品是倫敦的聖潘克拉斯車站(St. Pancras Station)，該作品長12呎，寬6呎，共用了18萬塊樂高積木，且直接從英國運來，艾斯摩爾說，「我們無法細數整個展覽共用多少塊樂高積木，但我敢肯定，絕對超過25萬。」

該展覽還設有互動體驗區，邀請大小朋友發揮創意設計建築作品；展覽門票成人10元，青少年7元，學生、老年人和博物館會員可免費參觀，詳情：https://shorturl.at/mrsyJ

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