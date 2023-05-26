駕車撞白宮附近圍欄 19歲男為無證客

聯邦法官24日下令，繼續關押日前駕U-Hall卡車衝撞到白宮 附近安全圍欄的19歲坎杜拉(Sai Varshith Kandula)，以防止他逃跑，30日將舉行該案聽證會；檢方表示，坎杜拉既不是美國公民 ，也不是合法永久居民。

坎杜拉20日夜間駕卡車衝撞到白宮附近的拉法葉廣場(Lafayette Square)安全護欄，初步調查顯示他蓄意而為，被捕並面臨威脅總統安全、魯莽駕駛、破壞聯邦建築等指控；警方在肇事卡車上發現納粹旗幟。

檢方24日表示，坎杜拉與華府沒有任何聯繫，既不是美國公民，也沒有長期合法居住證明，有逃跑的風險，因此主張在聽證會前維持拘留。

執法官員表示，坎杜拉曾在案發現場發表威脅性言論，包括想綁架並傷害總統拜登 ；在24日的初步聽證會上，身穿橘色囚服的坎杜拉，除了向法官報姓名和簡短回答基本問題之外，沒有任何發言。

法院指派給坎杜拉的代表律師休斯布里(Diane Shrewsbury)說，坎杜拉的眼鏡在案發後被沒收，請求法官將眼鏡還給坎杜拉，或允許他配一副新眼鏡。

法官在初步聽證會上向坎杜拉表示，他面臨的指控若成立，最高將有10年監禁或25萬元罰款，或者兩者皆有，此外還有賠償金。