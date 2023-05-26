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維州初選提前投票啟動 選民註冊5/30截止

記者張筠／維州報導

維州2023年初選已拉開帷幕，今年選舉內容包括州議會的多個席位，以及郡級官員職位，初選選舉日為6月20日，部分郡市已開放提前投票(early voting)，選民註冊截至5月30日。

維州今年改選多個州眾議員席位，參與民主黨初選的包括阿靈頓郡、費郡、威廉王子郡和勞登郡的眾議員，而共和黨初選僅涉及轄區在Stafford、Fredericksburg、Spotsylvania郡市的眾議員。

維州參議員今年將改選的席位較多，包括費郡、阿靈頓郡、福斯教堂市、威廉王子郡等轄區的議員，且基本都有兩黨競爭。

今年維州各郡市也有民選官員選舉，阿靈頓郡將改選郡檢察長、郡委會委員、郡警長(sheriff)，威廉王子郡改選郡監委會主席和成員，費郡改選郡檢察長、郡監委會主席和成員、郡警長等。

阿靈頓郡是今年維州首先實行「排名投票」(ranked choice voting，RCV)的地區，選民可根據喜好，給候選人排名，該郡選民可在民主黨初選中，給郡委會候選人排名次，然後從中選出兩名委員。

初選的選民註冊截止日為5月30日，缺席選票(absentee ballot)的申請截至6月9日，選民完成選票後可在6月20日前直接投遞至選票箱(drop-off box)，或郵遞到選舉委員會，6月23日前的郵戳即為有效選票。

現場(in-person)的提前投票已開放，將持續至6月17日，選民可登錄州府選舉官網(https://shorturl.at/amL35)查詢各投票站和開放時間，阿靈頓郡、費郡、威廉王子郡、勞登郡等地區也在圖書館、社區活動中心、政府大樓等地方設置額外的提前投票站。

正式初選6月20日當天各投票站從上午6時開放至晚上7時，選民須出示有效證件，駕照、護照、可證明居住地址的水電帳單、學生證皆可，若選民錯過註冊截止日，也可在選舉日當天登記，由地方選舉委員會批准後即可投票。

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