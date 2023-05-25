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是否角逐馬州聯邦參議員 瑞斯金下月宣布

記者張筠／馬州報導
考量身體健康狀況與職位是否合適，瑞斯金表示6月初會決定是否競選馬州聯邦參議員。（美聯社）
考量身體健康狀況與職位是否合適，瑞斯金表示6月初會決定是否競選馬州聯邦參議員。（美聯社）

馬州日前有多位民主黨人相繼宣布競選聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)卸任後的空缺席位，而萬眾矚目的馬州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)至今仍未表態，他日前表示仍在考慮中，主要原因包括對身體健康的考量，以及對參、眾議員職位的反思，預計6月初會宣布最終決定。

79歲的卡丁5月1日宣布他期滿將卸任，該空缺席位吸引不少競爭者，目前已宣布競選的包括馬州聯邦眾議員特羅(David Trone)、馬州喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)、以及馬州蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)。

相比之下，外界關注的瑞斯金卻遲遲沒有表態，他過去幾年在民主黨中的能見度和好感度持續增加，包括推動彈劾前總統川普、領導國會暴動案調查等，目前也是聯邦眾院監督問責委員會(House Oversight Committee)的關鍵成員。

瑞斯金的政治生涯始於2006年，當年他成為馬州參議員，此前他在美利堅大學(American University)教法律，2016年他當選馬州聯邦眾議員，因此許多人理所當然的認為他會角逐聯邦參議員，也能順理成章的勝任。

但在瑞斯金看來，此事並不簡單，他尚未做任何決定，最讓他顧慮的有二，一是他仍在與淋巴癌(lymphoma cancer)鬥爭，「卡丁宣布卸任消息的前兩天，我才剛完成化療，緊接著每天被電話和信息轟炸。」

瑞斯金上周體檢後，確認癌症正在緩解，但化療的副作用仍不容小覷，「雖然每天身體都感覺好一點，也不再頭暈目眩或想吐，不過許多令人恐懼的症狀仍未消失」，心理和情緒上的調整仍需要時間。

除了身體原因，瑞斯金也不確定聯邦參議員是否適合他，「在經歷前總統川普之後，我們現在仍處於捍衛自由民主的階段，且依然在打擊威權主義、叛亂和腐敗的勢力，我希望彈劾、監委會調查等工作能終止這一切，但很可惜這是一場長期戰役。」

目前身為眾院監督問責委員會的高級民主黨成員，瑞斯金的立法權力和影響力可能超過卡馬州聯邦參議員，「所以我仍需要權衡兩者，明確我應把精力和經驗放在何處。」

「以往我可能會更看重參院的席位，追求更長的任期、更大的轄區，也將其視為政治生涯的更高層次，但如今我想法改變了」，瑞斯金過去幾年經歷重創，包括2020年痛失愛子，見證民主遭破壞，如今更與病魔鬥爭等，「現在我只想好好貢獻自己，為國家、民主、憲法，也為我的家庭和所愛的人。」

瑞斯金表示，不論做何決定，都會在6月初公布，「我知道各界都急於知道答案，但也請大家再多些耐心。」

馬州 參議員 眾議員

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