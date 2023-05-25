華府警長康提 回顧30多年從警生涯

6月3日將是康提擔任華府警長的最後一天，他回顧30多年來的職業生涯，雖然艱辛但也榮幸。（華府警局提供）

下月初即將離任華府 警長的康提(Robert Contee)23日分享從警30多年的心得，他曾經的最高目標是一名警官(sergeant)，後來卻一路升為警長，過程雖艱辛但也格外榮幸，他期待在新崗位中協助聯邦政府了解首都警務，同時也能更好的平衡工作與家庭。

康提17歲以學員身份進入華府警局，他畢業於喬治華盛頓大學(George Washington University)警務科學專業(police science)，30多年來一路晉升，2020年成為警長，「我曾經的最高目標是成為一名警官，當時身邊朋友鼓勵我某天成為警長，沒想到後來我真做到了。」

康提在華府東北部的Carver Terrace社區長大，「從這個社區走出來的孩子能成為一名警察 ，已足夠令人驕傲，當時我自認為是職業巔峰。」

不過作為一名警官，康提面對的挑戰和艱辛也一言難盡，尤其在1990年代、前警長羅姆西(Charles Ramsey)時期，因華府犯罪率高，警務壓力過大，康提也曾想過辭職，如今他坐在警長位置，面對相似處境，「很慶幸當時堅持下來，持續為華府市民和公共安全奉獻生命，回饋這生我養我的城市。」

6月3日將是康提在華府警察局工作的最後一天，之後他將轉任聯邦調查局(FBI)「合作夥伴參與辦公室(Office of Partner Engagement)的助理主任，「這份工作將讓我繼續發揮在華府從警累積的經驗，也允許我更好的平衡工作與家庭。」

康提坦言，華府警長所承擔的壓力很重，很大程度上影響家庭，他女兒即將進入大學，另有一個十歲的兒子，「兒子正處於想和爸爸交流相處的年齡，我也想更多陪他」；康提計畫國殤日(Memorial Day)假期帶全家到佛州 度假，享受天倫之樂並放鬆身心。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)日前宣布，在確定接替警長的正式人選前，將由反恐制暴經驗豐富的華府警長執行助理班尼狄克(Ashan M. Benedict)擔任代理警長；康提稱，華府警長除要有專業警務技能，也要善解人意(empathy)，富有同情心(compassionate)，雖然正式人選仍將經過華府市議會的系列考察，但康提勉勵並祝福接任者「只要有這兩樣品質，就一定能勝任警長，獲得市民的信任。」