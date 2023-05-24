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成立工會未果？ 華裔主廚關店 Moon Rabbit另尋新址

記者張筠／華盛頓報導
Moon Rabbit位於華府Wharf河濱的 InterContinental酒店，23日結束兩年半的合作，未來將另尋新址。（Moon Rabbit提供）
Moon Rabbit位於華府Wharf河濱的 InterContinental酒店，23日結束兩年半的合作，未來將另尋新址。（Moon Rabbit提供）

華府Wharf河濱InterContinental酒店的員工近期為確保薪資待遇和工作環境合理，試圖成立工會，參加此運動的包括當代越南餐廳Moon Rabbit，此事至今未果；Moon Rabbit本周宣布23日停業，該店越南華裔主廚田凱文(Kevin Tien)證實此事，計畫將來另尋新址，不過酒店發言人稱Moon Rabbit停業與成立工會一事無關。

Wharf InterContinental酒店的60多名員工今年4月簽署聯合請願書，向酒店人力資源部門表達成立工會的訴求，要求酒店運營商尊重員工權利，位於該酒店的Moon Rabbit也有不少員工加入，他們認為加入工會有利於高檔餐飲業的發展；華府有工會的餐廳不多，甚至是全美餐飲業工會化比率最低的地區之一。

成立工會的最大動因是保障薪資，Moon Rabbit的員工表示，工會化將提升餐飲行業的就業穩定性，解決醫療保險開銷等問題，目前餐飲服務員工時薪為17元，有經驗的廚師助手時薪可達24元，但管理部門經常無法按時繳付薪資，他們相信，成立工會也將幫助Wharf酒店升級整體薪資待遇，制定更透明合理的小費規定。

不過該努力一直未果，幫助Moon Rabbit和Wharf酒店員工實現工會化的「UNITE HERE Local 25」發言人加農(Benjy Cannon)表示，部分人員對此不滿，Moon Rabbit本周決定23日停業，未來一段時間該店將僅提供早餐，但店名將更改，主廚和員工也將全部更換。

Moon Rabbit部分員工直到21日下午才得知餐廳即將停業，且尚不確定是否會被裁或留職停薪，田凱文在與InterContinental酒店的聯合聲明中表示，Moon Rabbit與該酒店將「分道揚鑣」。

不少員工猜測此事與成立工會未果有關，InterContinental酒店發言人柯爾(Karen Cole)證實Moon Rabbit關閉的消息，但稱「雙方分道揚鑣的決定與酒店試圖成立工會的努力沒有關係」；田凱文也證實停業，感謝過去兩年半與該酒店合作的時光，並透露將來會為Moon Rabbit另尋新址，「我希望Moon Rabbit能成為一個獨立的店面，繼續與食客分享當代餐飲業的創新概念」，不過他沒有提及工會化之事。

Moon Rabbit是大華府高檔的亞裔餐飲之一，曾在2021年被Food & Wine雜誌提名「全美十佳餐廳」，田凱文也在2018年獲得大華府「最佳新廚師」的榮譽；今年初田凱文邀請六名華府本地的名廚，推出亞太裔春宴活動，除了慶祝新年佳節，講述文化故事，也將收入捐給加州槍擊慘案的民眾及家屬，團結各地亞太裔群體，反對亞太裔仇恨。

越南華裔名廚田凱文今年初帶領大華府的亞太裔名廚，聯合推出春宴，並將收入捐給加州槍...
越南華裔名廚田凱文今年初帶領大華府的亞太裔名廚，聯合推出春宴，並將收入捐給加州槍擊案受害者，團結亞太裔群體。（Moon Rabbit提供）

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