亞馬遜維州第二總部兩大廈啟用 員工陸續恢復實體辦公

亞馬遜第二總部的Jasper和Merlin兩棟大廈22日正式啟用，內部有多元設施和服務。（亞馬遜提供）

亞馬遜 位於維州 阿靈頓水晶市(Crystal City)的第二總部，經過近五年設計和建設，其中兩棟大樓22日正式啟用，員工將陸續恢復實體辦公，附近的零售商也紛紛開張，各類新興服務豐富當地居民的生活。

電商巨擘亞馬遜五年前宣布在北維州阿靈頓建設第二總部的消息，目標在2030年前為大華府 創造2萬5000份工作機會，第二總部Metropolitan Park從2020年初啟動建設，整個項目覆蓋210萬平方呎的工程，後來因新冠疫情影響，進度滯後，如今兩棟22層高的大廈終於正式啟用。

亞馬遜第二總部現有8000多名員工，目前尚未明確其中多少員工會到新建成的兩棟大廈實體辦公；Metropolitan Park有一片2.5公頃的公園，綠化完善，此外還有藝術裝飾、人行步道、兒童廣場等。 亞馬遜第二總部兩棟大廈22日正式啟用，附近的商家也陸續開張，便利民眾生活。（亞馬遜提供）

22日啟用的兩棟大廈分別名為Jasper和Merlin，有頂樓花園，內部也有多樣飲食服務區，設備和服務齊全；亞馬遜保持一個傳統，即用該公司關鍵發展時刻的成就來命名建築，「Jasper」是用於增強Alexa用戶體驗時設計的項目代號，「Merlin」則是亞馬遜雲端服務產品QuickSight的一個代號，兩個名字都標誌亞馬遜發展過程中所取得的里程碑。

亞馬遜也與當地14個商家簽約，第二總部附近的零售服務本月陸續開張，包括專門提供遛狗服務的新興商家District Dogs。

District Dogs 2014年在華府成立，水晶市的門店是大華府地區的第六家，近期該店也將在維州亞歷山卓市(Alexandria)開設第七家店，該店除提供遛狗服務，如今也拓展了寵物看護、訓練、狗狗按摩等服務，還有特殊場地供民眾租借，為寵物們舉行party社交。