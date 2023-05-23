助台延攬科技人才 駐美代表處推「就業金卡」

田記禮三年前入籍台灣，是早期台灣就業金卡的持有者。（記者王福權 / 攝影）

為協助台灣高科技產業成長，駐美國台北經濟文化代表處、台灣就業 金卡辦公室、以及國家發展委員會21日在大華府 僑教中心舉辦台灣攬才說明會，為大華府僑學界介紹四合一的「台灣就業金卡」，鼓勵大華府專業人才返台尋職、就職及僑居，近30位僑學界人士與會。

大華府僑教中心日前舉辦台灣攬才說明會，介紹「台灣就業金卡」，鼓勵專業人才返台尋職、就職及僑居。（記者王福權 / 攝影）

台灣就業金卡2018年2月上路，是結合工作許可、居留簽證 、外僑居留證及重入國許可等四證合一的證件，提供符合資格的外國人可自由尋職、就職及轉換工作的便利性，持該卡者可享的優惠包括，開放式個人工作許可，無須受一定雇主聘雇；首次到台工作者享有前五年薪資所得超過新台幣300萬元以上的部分，折半課稅；配偶及子女可申請依親，父母及祖父母可申請最長一年的停留簽證等。

鄭榮俊歡迎大華府各專業人才返台貢獻所學，協助台灣企業廣聘美國關鍵人才，強化台灣產業競爭力。（記者王福權 / 攝影）

駐美公使鄭榮俊表示，自從政府推出「外國專業人才延攬及雇用法」以來，就業金卡制度成效顯著，歡迎大華府各專業人才返台貢獻所學，強化台灣產業競爭力。

鄭榮俊說，人才是企業生存的重要資產及命脈，全球化過程中各國政府無不努力制定一系列攬才、留才的策略，幫助本國企業招攬所需人才，提升國際競爭力；此次說明會讓僑學界科技人士了解目前政府的相關法規措施規範，透過與企業的接觸交流激盪出更多創意且接地氣的策略，跨部會合作也協助台灣企業前進國際人才市場，延攬人才，在國際競爭中立於不敗之地。

台灣就業金卡辦公室顧問田記禮(Tom Fifield)詳細說明就業金卡計畫、最新規範和優惠措施、外籍專業人士工作許可、就業金卡的申辦方式及流程等，他表示，台灣就業金卡辦公室將擴大協助科技界人士瞭解在台灣工作優勢、如何在台發展事業並保障自身權利，讓台灣成為外籍專業人士職業發展的基礎。

田記禮是原籍澳洲的雲端運算專家，因參與全球高能物理計畫，常到中研院開會，由此展開與台緣份，他是早期台灣就業金卡的持有者，三年前入籍台灣；他表示，為精準掌握企業人才需求，協助企業對外延攬及留用高階人才，落實政府攬才目標，就業金卡辦公室也不斷與企業進行對談，除宣導就業金卡制度及「外國專業人才延攬及雇用法」修正案重點措施外，更希望從企業觀點，激發出更多創新、接地氣的攬才策略。