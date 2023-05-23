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醫院安全評級 維州伊諾瓦5分院全獲A

記者張筠／維州報導
北維州伊諾瓦醫療系統五家分院全部在醫療和患者安全方面獲得A級。（記者張筠 / 攝影）
北維州伊諾瓦醫療系統五家分院全部在醫療和患者安全方面獲得A級。（記者張筠 / 攝影）

美國獨立的非營利性醫療保健監管機構「The Leapfrog Group」日前公布2023年春季全美醫院安全等級報告，維州僅有27家醫院獲得A級，包括北維州最大的伊諾瓦醫院系統(Inova Hospital)的五家分院，其中勞登郡(Loudoun County)分院是連續第23年獲得最高的A級，是全美獲得該殊榮的20家醫院之一。

「The Leapfrog Group」是一家專門評級美國各地醫院、門診手術中心安全的非營利組織，根據醫療錯誤、事故、傷害、感染、以及醫院預防失誤的機制等30多項標準，衡量全美醫療機構的醫療及患者安全等級，結果共分五等，最優為A，最次為F；評分機制主要由同行評審(peer-reviewed)，完全透明且向公眾開放。

該機構每年春、秋季更新報告，日前公布的評分報告反映各地醫療機構在新冠疫情高峰期間的表現，結果顯示，維州僅有27家醫院獲得A級，北維州伊諾瓦的五家分院全部獲A，其中勞登郡分院是維州唯一連續23年獲A的醫院，全美另有19家醫院獲同等殊榮。

伊諾瓦Fair Oaks分院連續22年獲A，維農山莊(Mount Vernon)分院連續18年，而費郡(Fairfax)和亞歷山卓市(Alexandria)分院都是連續第10年獲A。

伊諾瓦醫院系統首席質量與安全官員維凱特桑(Chapy Venkatesan)說，「在醫療保健上取得出色成績，不是臨時或一次性的成就，而是持續注重醫療品質、長期看重患者健康的結果。」

根據「The Leapfrog Group」，每年全美有20萬人因醫療錯誤、傷害、意外或感染而死亡，且每年平均每31人中就有一名患者在醫院感染，這些本都可以避免，因此提高醫療品質、降低感染風險，對美國醫療系統的整體升級非常必要。

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