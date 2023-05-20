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音樂、煙火、特技飛行… 大華府初夏熱鬧

記者王福權／華盛頓報導
美國海軍藍天使特技飛行隊將於23日登場，舉行三天特技表演。（藍天使特技飛行隊官網）
美國海軍藍天使特技飛行隊將於23日登場，舉行三天特技表演。（藍天使特技飛行隊官網）

國殤日假期將至，畢業季以及亞太裔慶祝活動也如火如荼，大華府5月下旬有多元活動登場，包括海軍特技飛行、美術展覽、海軍陸戰隊音樂會和煙火秀等。

海軍藍天使特技飛行5/23登場

美國海軍23日將在馬州安納波利斯舉行年度藍天使(Blue Angels)特技飛行表演，23、24、26日三天下午2時於Severn River上空登場，三天活動免費且無需門票。此外26日上午10時，藍天使也將飛過海軍陸戰隊學校紀念館上空，慶祝畢業典禮。詳情：https://bit.ly/43644m8。

倫威克國家美術館26日舉行特展開放日。圖為阿拉斯加著名本土藝術家莉莉霍普。（取自...
倫威克國家美術館26日舉行特展開放日。圖為阿拉斯加著名本土藝術家莉莉霍普。（取自美術館官網）

倫威克國家美術館5/26特展

華府史密森尼學會的倫威克國家美術館(Renwick)，26日將舉行年度特展，重點介紹新興和專業中期藝術家，今年首次以美洲原住民和阿拉斯加原住民製造商為特色，展出六位本土藝術家的50多件作品，並有藝術家與民對話。該美術館注重19世紀至21世紀的美國工藝和裝飾藝術。特展時間為上午11時至下午3時。詳情：https://s.si.edu/45dZSTo。

狼谷國家公園每年國殤日假期舉行免費音樂會和煙火秀，熱烈迎接夏季。（狼谷國家表演藝...
狼谷國家公園每年國殤日假期舉行免費音樂會和煙火秀，熱烈迎接夏季。（狼谷國家表演藝術公園提供）

狼谷國家公園5/28音樂煙火秀

美國海軍陸戰隊「總統專屬」(The President’s Own)樂隊28日晚上8時，將在北維州狼谷國家表演藝術公園(Wolf Trap)帶來盛夏金曲，9時30分上演煙火秀；該活動每年國殤日假期舉行，標誌夏季的開始，聽眾可自帶食物野餐，6時30分開放入場。詳情：https://bit.ly/45fT0ow。

大學生發明家科學創意賽開跑

年度「大學生發明家競賽」(Collegiate Inventors Competition)由美國專利商標局和國家發明家名人堂主辦，旨在鼓勵大學院校學生在科學、工程、數學、科技上創意發明，公開予所有大學生參加，有意參加者須在6月9日前提交申請。決賽入圍者將在8月公布，最後頒獎活動於10月24日至25日在國家發明家名人堂舉行。獲獎者將獲頒10萬元，並獲美國專利商標局專利加速證書，還將獲邀前來華府參加專利商標局總部舉行的活動，接受表彰。詳情：https://bit.ly/2T7lHz3

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