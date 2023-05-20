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地鐵黃、藍線新站啟用 維州亞歷山卓交通減負

記者張筠／維州報導
黃、藍線的Potomac Yard地鐵站19日正式啟用。（首都捷運局提供）
黃、藍線的Potomac Yard地鐵站19日正式啟用。（首都捷運局提供）

華府黃、藍線地鐵新站Potomac Yard站日前建設完畢，19日正式啟用，該站將大幅疏通附近社區的交通，預計平均每天減少6000次車流，長期將給維州亞歷山卓市(Alexandria)創造2萬6000份工作崗位，並吸引1萬3000位居民遷入。

首都捷運局(WMATA)表示，Potomac Yard站位於亞歷山卓市Braddock Road站和雷根國家機場(Reagan National Airport)之間，是大華府發展最迅速的社區之一；北維州運輸管理局稱，雖然該地鐵站沒有停車場，但將給附近交通減負，民眾會更願意使用大眾運輸工具，從而減少道路車輛，交通便利也將吸引商家和民眾遷入，活絡就業市場，刺激經濟。

Potomac Yard站是北美首個獲得「美國綠色建築委員會」(U.S. Green Building Council)頒發「清潔能源認證」的地鐵站，也是第二個在已有車站間加建的地鐵站，縮短附近民眾的通勤時間，也分散黃、藍線地鐵的客流。

Potomac Yard站是大華府第98個地鐵站，連通雷根國家機場和水晶市(Crystal City)，從該站到雷根國家機場僅需三分鐘，不到20分鐘即可到達華府市中心，而到杜勒斯國際機場(IAD)需75分鐘。

地鐵站 機場 華府

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