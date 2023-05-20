「維州未來建設者」 楊京勉喬治梅森大學畢業生

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)18日在喬治梅森大學(George Mason University)畢業典禮上演講，稱2023屆逾1萬1000名畢業生是維州未來的「建設者」(builder)，鼓勵年輕人勇敢追夢；該校有邀請州長勉勵畢業生的傳統，不過部分學生在校外抗議，或突然離席，反對楊京到校講話。

楊京在演講中沒有談及政治，而是重點講述三名畢業生代表的傑出經歷，以及逾1100名第一代大學生(first-generation)的故事，「本屆畢業生背景多元，每個人都有精彩勵志的故事，這反映維州的精神，也是喬治梅森大學的縮影。」

楊京勉勵畢業生，「不論信仰、國籍、種族、文化，今天你們從畢業舞台上走過，即將迎來精彩紛呈的機會，你們是維州未來的建設者，也是推動美國乃至世界進步的力量。這個世界需要你們的專業技能、熱忱及活力」，他鼓勵學生「不要害怕批評，持續努力去追夢。」

多數學生歡迎楊京並稱州長的講話激勵人心，不過部分學生群體反對楊京到來，並在他講話時集體離席以表抗議，還有學生在楊京演講前抗議集會，要求學校更換演講嘉賓。

喬治梅森大學官員布萊克蒙(Horace Blackmon)表示，該校長期以來有邀請維州州長向畢業生致詞的傳統，前州長吉爾莫(Jim Gilmore)、華納(Mark Warner)、凱恩(Tim Kaine)、麥考利夫(Terry McAuliffe)等人都曾在任期內來學校畢業典禮上講話。

但該校民主黨 籍學生社團、非裔學生組織、加勒比學生聯盟等團體，不滿學校邀請楊京到校，反對維州教育 廳對性別少數群體的教育政策，稱楊京政府不尊重LGBTQ+群體的權利，他們在社交平台呼籲學生抗議，並質問「為什麼我們要聽一位不尊重學生權益的州長講話？」

喬治梅森大學3月就宣布邀請楊京致詞的消息，部分畢業生在網上發起請願，並收集逾8000個簽名，反對此事，還有不少學生舉著「趕走楊京」的牌子，或穿抗議T恤表達訴求。

喬治梅森大學校長華盛頓(Gregory Washington)3月曾說，學生們應當學習傾聽，就算是不認同的觀點，也要懂得尊重。