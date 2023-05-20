反恐制暴經驗豐富 班尼狄克獲任華府代理警長

包瑟19日宣布班尼狄克將在康提6月3日正式卸任後擔任代理華府警長。（華府警局提供）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)19日宣布班尼狄克(Ashan M. Benedict)為代理警長，他在反恐、鎮壓城市暴亂等方面經驗豐富；現任華府警長康提(Robert Contee)將於6月3日正式卸任。

班尼狄克2021年4月開始擔任華府警長的執行助理，在加入華府警局之前，他在聯邦研究槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)任職，也是2021年1月6日國會暴動案時，在案發現場部署和調度執法人員的指揮官。

班尼狄克也曾參與美國多項重要案件的調查和執法，包括2001年9月11日五角大樓遭恐怖襲擊的案件應急與調查、華府Navy Yard槍擊 案調查、2015年12月加州San Bernardino恐怖份子的大規模槍擊案調查、2018年10月紐約市大規模管狀炸彈(pipe bombs)威脅案件的調查等。

包瑟表示，班尼狄克在應對社區安全、打擊恐怖攻擊、維護城市秩序方面有卓越且充足的經驗，有能力在康提卸任後的一段時間勝任華府代理警長；華府市議會未來將舉行系列公聽會，確認能長期擔任華府警長的正式人選。

康提今年4月底公布他6月3日將正式結束在華府警察局30多年來的工作，之後轉任聯邦調查局(FBI)「合作夥伴參與辦公室」(Office of Partner Engagement)的助理主任。

警長的交替工作正值華府警方人力縮減、城市暴力犯罪 增加的狀況，許多立法者和民眾都密切關注新任警長能否帶領華府趨於穩定。