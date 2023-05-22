學佛後還不變好的問題所在(一)- 摘錄盧台長觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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近來在整理回答朋友們的問題時，常常聆聽到朋友們內心的苦悶，也感受到很多朋友的疑惑，為什麼我的能力不比別人差，而他能很容易找到一份我夢寐以求的工作，而我到現在還在奔波？為什麼我的身上有這麼多的病痛，即使我念了這麼多的經仍不見好等等，不一而足。特別是最近的一位朋友通過Email問了如下的問題，非常有代表性：“專門的回向，普回向我都有做了。不順好多年了，念佛經也不少年了，工作能力很強，卻一直找不到工作。也經常求菩薩保佑找到工作。這些年來我念了幾千遍《大悲咒》，幾百遍《地藏菩薩本願經》，幾乎百萬遍《准提咒》了。遇到別人推薦的特靈的命理師，給我算就是不准。別的方面也有妨礙，工作方面，一到面試 前一天，我點的蠟燭就會出問題，明明很適合我的工作，硬生生地被別人奪走，在別的方面也是如此，我這輩子並沒有害過什麼人，也從來不愛和人爭。所以我很想知道到底是誰這麼恨我、作弄我？究竟為什麼？”可以說有這樣的想法和困惑的人絕不佔少數，從這裡我們可以明顯地看出一些普遍存在的心理誤區，這些心理就是常說的魔障，不但使念經時心中存有疑惑，導致心不誠，心不淨，使念經效果大大減弱，同時也會讓有這樣想法的人不自覺地去尋找更多的生活中的實例支援這種想法，致使修佛的信心減退，甚至最終放棄，其危害是非常明顯的。

這種心理的第一個重要誤區是：我這輩子沒害過人，為什麼我這麼難？或者為什麼我就不如那個辦事能力還不如我的xxx好？實際上這就涉及到“命”的本質，命由什麼決定的問題。命是一個人一生下來就定下的，是由前生往世的福報功德業障惡報綜合而定的，就像歌曲的調門一樣，每個人的貧富高低基調都有所不同，今生是改不了的（非絕對）。在台長看圖騰的時候，這一點很明顯，比如同樣是屬龍的，有的龍活靈活現，須飄尾動，有的則如若木雕石刻一般，缺乏生氣，而且龍的環境也都不一樣，有的龍騰空而起，前程萬里，有的身陷泥潭，阻礙非凡。有的虎是過山虎適得其所，有的虎是落入平陽，難有出頭。凡此種種，就是由你累世的福報或業障決定的。這也就是為什麼有的人生於遙遠的農村（生於邊地，罪報的一種），經過許許多多的苦難和努力才考上大學進入城市，而有的人一生來就在大城市，享受著城市的文明和設施。同樣的城裡人，有的人生於富貴，有的生於貧窮，等等，這些大的不同，大家都很容易理解。還有小的不同，同樣是同班同學，有的聰明異常，有的則領會慢得要命，但聰明異常的人，出了學校反而懷才不遇，事業平平，而資質平平的人卻風生水起，成就了事業。這都是由前世因導致的今生果。這也就是給這位朋友的答案，雖然你今生的為人好沒害過人，可是前世卻做了很多壞事，所以今生的命的基點就很低，受這些苦來受報。大家不但要明白這個道理，而且要把這個道理應用在實際生活中。要理解自己的現狀，不是因為“世道不公”所致，而是因為世道是公平的，報應是不爽的，綜合計算了我們的前世，所以才有你所見到的這種種“不公”。我們今天的每一筆賬還要繼續地被記錄著，來世接著算。(因篇幅所限，下次再續)

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