台灣工藝美東形象展首站華府 圍繞「家園」概念 反思環保

2023年台灣工藝美東形象展日前在首站華府開幕，李鳳遷(右三)等人與會。左二為陳柏南。（記者張筠／攝影）

2023年台灣工藝美東形象展日前在首站華府 開幕，展覽以「家園」為框架，表達對自然環境保護、後疫情時代的人際關係，以及個人身心健康的思考，八名台灣創作者帶來藺草編織、竹編、紙藝、天然染等工藝展示，讓民眾從傳統技藝中了解、認同台灣文化。

該展覽以「我們的家：台灣綠工藝關係美學」為主題，圍繞「家園」概念，引導大眾探索人與自然、社會及個體的關係，欣賞台灣綠工藝的價值，反思環境保護的實踐和意義，展覽5月12日起在華府展出一個月，6月7日起在紐約巡展。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉13日通過視訊在大華府的開幕式上表示，展覽的三大方向包括地球家園、社區家園、心靈家園，「地球家園」旨在表達自然生態與人文進步價值的衝突與共存，鼓勵民眾思考二者間的平衡，以及守護自然家園的創新方法，該部分展覽也將反映台灣工藝如何以廢物創作再利用，將海洋、農業、水產及其他生活廢棄物轉化為創作，特色展品包括以海洋廢料和漆藝做成的工藝品「無拘無望」。

「社區家園」著重體現個體與社群 的連結和互動，此部分展現台灣社區工藝從創作走入社會服務的案例，張仁吉說，工藝不只是物件，也是社會發展的呈現，是增強人際關係的黏著劑，代表展品為由木框和回收棉線編成的畫作「遺忘的線」。 以木框和回收棉線編成的畫作「遺忘的線」，強調工藝不只是物件，也是社會發展的呈現。（記者張筠／攝影）

「心靈家園」探討個體的自我對話和信仰信念，許多民俗工藝因信仰而生，成為寺廟等建築的裝飾，也反映人們的內心世界，特色展品包括在廟宇常見的交趾陶，展示台灣的辦桌文化，也代表一種信仰，此外還有漆器、稻草毛筆等。

中華民國 駐美公使鄭榮俊說，展覽期間工藝師們也將走入當地社區和學校，與美國主流社會互動，強調工藝的實踐意義，讓觀者親自體驗台灣文化的魅力。