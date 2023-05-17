我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

台灣工藝美東形象展首站華府 圍繞「家園」概念 反思環保

記者張筠／華盛頓報導
2023年台灣工藝美東形象展日前在首站華府開幕，李鳳遷(右三)等人與會。左二為陳柏南。（記者張筠／攝影）
2023年台灣工藝美東形象展日前在首站華府開幕，李鳳遷(右三)等人與會。左二為陳柏南。（記者張筠／攝影）

2023年台灣工藝美東形象展日前在首站華府開幕，展覽以「家園」為框架，表達對自然環境保護、後疫情時代的人際關係，以及個人身心健康的思考，八名台灣創作者帶來藺草編織、竹編、紙藝、天然染等工藝展示，讓民眾從傳統技藝中了解、認同台灣文化。

該展覽以「我們的家：台灣綠工藝關係美學」為主題，圍繞「家園」概念，引導大眾探索人與自然、社會及個體的關係，欣賞台灣綠工藝的價值，反思環境保護的實踐和意義，展覽5月12日起在華府展出一個月，6月7日起在紐約巡展。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉13日通過視訊在大華府的開幕式上表示，展覽的三大方向包括地球家園、社區家園、心靈家園，「地球家園」旨在表達自然生態與人文進步價值的衝突與共存，鼓勵民眾思考二者間的平衡，以及守護自然家園的創新方法，該部分展覽也將反映台灣工藝如何以廢物創作再利用，將海洋、農業、水產及其他生活廢棄物轉化為創作，特色展品包括以海洋廢料和漆藝做成的工藝品「無拘無望」。

「社區家園」著重體現個體與社群的連結和互動，此部分展現台灣社區工藝從創作走入社會服務的案例，張仁吉說，工藝不只是物件，也是社會發展的呈現，是增強人際關係的黏著劑，代表展品為由木框和回收棉線編成的畫作「遺忘的線」。

以木框和回收棉線編成的畫作「遺忘的線」，強調工藝不只是物件，也是社會發展的呈現。...
以木框和回收棉線編成的畫作「遺忘的線」，強調工藝不只是物件，也是社會發展的呈現。（記者張筠／攝影）

「心靈家園」探討個體的自我對話和信仰信念，許多民俗工藝因信仰而生，成為寺廟等建築的裝飾，也反映人們的內心世界，特色展品包括在廟宇常見的交趾陶，展示台灣的辦桌文化，也代表一種信仰，此外還有漆器、稻草毛筆等。

中華民國駐美公使鄭榮俊說，展覽期間工藝師們也將走入當地社區和學校，與美國主流社會互動，強調工藝的實踐意義，讓觀者親自體驗台灣文化的魅力。

馬州州務卿李鳳遷、蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)均出席開幕式，艾瑞奇也分享日前到訪台灣、與企業交流的心得，他驚嘆於台灣街道的乾淨，稱台灣民眾對環保的重視及實踐是蒙郡的榜樣。

艾瑞奇分享日前訪台經歷，稱讚台灣民眾的環保意識和實踐成果。（記者張筠／攝影）
艾瑞奇分享日前訪台經歷，稱讚台灣民眾的環保意識和實踐成果。（記者張筠／攝影）

華府 中華民國 社群

上一則

商業共度屋夯 休士頓連推4案

下一則

「醫療人員暴力預防法案」 新州州長默菲簽署：我們虧欠醫護人員

延伸閱讀

游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係

游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係
手機造芯太燒錢 OPPO退出晶片研發 剩華為、小米還撐著

手機造芯太燒錢 OPPO退出晶片研發 剩華為、小米還撐著
「世界啤酒杯」 華府、維州5酒廠獲獎

「世界啤酒杯」 華府、維州5酒廠獲獎
莊住維創會暨外交親善之旅 世華晚宴歡迎

莊住維創會暨外交親善之旅 世華晚宴歡迎
華府國內遊客達疫前9成 創8.4萬崗位

華府國內遊客達疫前9成 創8.4萬崗位

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛