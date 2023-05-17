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台灣草編、紙藝工藝師 靈感來自童年與日常生活

記者張筠／華盛頓專訪
洪新富(左)帶領馬州蒙郡郡長艾瑞奇(右)體驗紙藝童玩竹蜻蜓。（記者張筠／攝影）
洪新富(左)帶領馬州蒙郡郡長艾瑞奇(右)體驗紙藝童玩竹蜻蜓。（記者張筠／攝影）

台灣工藝師鄭梅玉和洪新富分別精專於草編和紙藝，他們走上工藝之路的過程大不相同，但對傳統技藝的忠心與執著很相似，也都盡己所能傳承綠色工藝，讓世界更知曉台灣對環保、藝術、文化的實踐與探索。

1956年生於台灣高雄市的鄭梅玉，原是國中生物老師，在指導學生資源回收時，她發現許多物料丟棄實在可惜，因而有了「變廢為寶」的靈感，近40歲時她接觸藺草編織課程，進一步與環保和藝術結緣，如今她已在工藝之路走過20多年。

「草編技術從零學起非常辛苦，一開始我只想做個特別的包包、帽子，但學了兩小時我還是不會，很挫敗」，但她沒有輕易放棄，堅持三個月打好基礎，隨後逐漸愛上草編，「剛巧遇到工藝研究發展中心舉行的比賽，得獎後更受鼓勵，從此走上不歸路」，如今鄭梅玉在大學和監獄中任教，邊教學邊思考傳承和創新。

鄭梅玉擅長從日常生活汲取靈感，也創新的將平面編織升級為立體工藝。（記者張筠／ 攝...
鄭梅玉擅長從日常生活汲取靈感，也創新的將平面編織升級為立體工藝。（記者張筠／ 攝影）

鄭梅玉擅長從日常生活汲取靈感，並創意將平面編織升級為立體編織，講究實用與藝術的結合，實踐生態環保，也給生活增添樂趣，「做草編的目的不在於賺錢，主要是教學和傳承，啟發下一代」；鄭梅玉認為草編最難的環節是創意，「設計圖案、花樣常常是從無到有，既要美觀有趣，也要務實」，她的作品包括裝飾擺件、水壺提袋、燈台等，做工精細巧妙。

鄭梅玉(左)向民眾展示草編技藝。（記者張筠／攝影）
鄭梅玉(左)向民眾展示草編技藝。（記者張筠／攝影）

與鄭梅玉不同，洪新富四歲就因興趣展開「紙藝人生」，「兒時摺紙是想做玩具，年輕時第一志願是當發明家」，洪新富將自己的興趣發揮到極致，「童年給我很多養分，多數靈感來自兒時回憶」，他的紙藝作品不僅有靜態的擺設裝飾，還有許多結合童玩，簡單幾步就能動起來，令大小朋友嘖嘖稱奇。

洪新富說，台灣獨有的生物多樣性、文化多元性也為他的創作助力，加上人與人關係緊密，親和友善的環境也是他創作的沃土，在他手下，一張平凡的白紙不到一分鐘就能變成靈動的蝴蝶、跳躍的青蛙，栩栩如生，會飛的竹蜻蜓喚起海外民眾的童年回憶，他每年製作的生肖燈籠也深受好評。

洪新富稱台灣生物多樣性常給他創作靈感，在他手下，每件作品栩栩如生。（記者張筠／攝...
洪新富稱台灣生物多樣性常給他創作靈感，在他手下，每件作品栩栩如生。（記者張筠／攝影）

在洪新富看來，「所有的作品都是作者生命的延續」，他希望盡己所能，吸引更多人關注紙藝，「台灣承襲很多文化養分，但若只守傳統也很可惜，需要注入創新想法」，他也盼望紙藝能帶領新一代從虛擬世界走回實體生活，在動手的過程中培養注意力，激發創意。

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