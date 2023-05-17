帶領台灣工藝走向國際 陳柏南幕後推手

陳柏南去年創立台灣文化藝術交流協會，目標將台灣工藝戴上世界舞台，未來推動各國與台灣的博物館交流。（記者張筠／攝影）

台灣工藝美東形象展日前在美國首都順利開幕，此展的成功舉行，少不了陳柏南多年來的幕後工作；在美國生活了45年的他近兩年回台時，遇到許多頂級藝師，被藝師們的作品和故事打動，也了解到傳統工藝走不出國門的處境，因此決定「發揮餘熱」，將台灣工藝帶上國際舞台，邀請世界從新穎角度認識台灣。

陳柏南2021年回到台灣，「當時想發揮餘熱，思考自己能為台灣做何貢獻」，因此四處奔走，偶然走進台灣工藝領域，拜訪了60多名頂級藝師，其中許多都獲終身成就獎，「他們的作品非常感人，也勾起我的興趣」，每一件都是精心製作，展現台灣淳樸善良的人文風情。

與藝師們交流後，陳柏南發現多數藝師沒有機會到國外發揚技藝，於是決定善用自己在海外數十年的經歷和資源，將寶貴的台灣工藝帶到海外；2022年他成立了「台灣文化藝術交流協會」，身為創會執行長，同年10月，他將十幾名工藝師的作品帶到雙橡園展示了一個半月，後來還促成了華府 的台灣形象展。

今年舉辦的台灣工藝美東形象展也是一大里程碑，先後會在華府和紐約巡展近兩個月，本次展覽把握了台灣四面環海的特色，推廣綠色環保工藝，反映台灣在自然、人文方面的處境，同時也展現台灣在能源方面與世界接軌，在藝術裡探索廢物利用、環保再生的精神和技能。

陳柏南說，台灣文化藝術交流協會未來的目標是，與國立台灣工藝研究發展中心合作將台灣工藝帶上世界舞台，今年秋天他也計畫在台灣舉辦手工藝大展，或將邀請100多位台灣頂級手工藝教師，此外也計畫明年5月與加拿大 的博物館 合作辦展，「未來我們將不僅限於物品對物品的交流，而要擴大到人與人的交流，促成博物館層面的對話與合作，增加國寶級工藝在國際上的曝光度。」