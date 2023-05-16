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國殤日全美估4230萬人出遊 預計23年來第3繁忙

記者張筠／華盛頓報導
國殤日假期全美將有近340萬人乘飛機出行，比去年增長11%。（記者張筠 / 攝影）
國殤日假期全美將有近340萬人乘飛機出行，比去年增長11%。（記者張筠 / 攝影）

標誌夏季開始的國殤日(Memorial Day)假期即將到來，美國汽車協會(AAA)預計今年全美將有4230萬人出遠門，比2022年增長7%，行業分析師表示，今年國殤日假期可能成為自2000年後，同期第三繁忙的旅遊高峰，且選擇飛機出行的人數可能超過新冠疫情前的水平；大華府等大都會區預計會迎來比平時多兩倍的旅客。

美國汽車協會的數據顯示，今年預計有4230萬人在國殤日假期到離家50哩以外的目的地旅遊，不僅是新冠疫情後的高峰，也是該協會有紀錄以來第三繁忙的一年，「大量民眾提前數月就定好出行計畫，買票訂酒店」，美國汽車協會副總裁提德威爾(Paula Twidale)說，雖然目前通貨膨脹嚴重，今年夏季仍有大量民眾出遊，尤其選擇飛行的旅客會大增。

數據顯示，國殤日假期全美將有近340萬人乘飛機出行，比去年增長11%，也比2019年疫情前多17萬人，雖然機票漲幅明顯，但今年國殤日的飛機票需求量驟增，各大機場也可能迎來2005年後最繁忙的一年。

行業分析師表示，預計今年國殤日假期選擇飛機出行的人數可能超過新冠疫情前的水平。（...
行業分析師表示，預計今年國殤日假期選擇飛機出行的人數可能超過新冠疫情前的水平。（記者張筠 / 攝影）

今年駕車出行的人預計比去年同期多6%，油價相較去年有所下降；選擇巴士和火車等其他大眾運輸工具的人數也有顯著增長，比去年多20.6%。

交通運輸分析公司INRIX的報告顯示，26日將為國殤日假期交通最繁忙的日子，自駕出行的最好時段為27日、28日的白天和晚上6時以後，紐約市、波士頓、大華府、西雅圖、坦帕(Tampa)等大都會區今年國殤日假期預計會迎來比平時多兩倍的旅客。

美國汽車協會的數據顯示，今年國殤日假期民眾首選的國內目的地包括奧蘭多、紐約市、拉斯維加斯等；郵輪的熱門目的地包括佛羅里達、阿拉斯加、西雅圖等，這些地區的國內遊客數量將比去年增長50%。

汽車 疫情 大都會

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