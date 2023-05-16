國殤日全美估4230萬人出遊 預計23年來第3繁忙
標誌夏季開始的國殤日(Memorial Day)假期即將到來，美國汽車協會(AAA)預計今年全美將有4230萬人出遠門，比2022年增長7%，行業分析師表示，今年國殤日假期可能成為自2000年後，同期第三繁忙的旅遊高峰，且選擇飛機出行的人數可能超過新冠疫情前的水平；大華府等大都會區預計會迎來比平時多兩倍的旅客。
美國汽車協會的數據顯示，今年預計有4230萬人在國殤日假期到離家50哩以外的目的地旅遊，不僅是新冠疫情後的高峰，也是該協會有紀錄以來第三繁忙的一年，「大量民眾提前數月就定好出行計畫，買票訂酒店」，美國汽車協會副總裁提德威爾(Paula Twidale)說，雖然目前通貨膨脹嚴重，今年夏季仍有大量民眾出遊，尤其選擇飛行的旅客會大增。
數據顯示，國殤日假期全美將有近340萬人乘飛機出行，比去年增長11%，也比2019年疫情前多17萬人，雖然機票漲幅明顯，但今年國殤日的飛機票需求量驟增，各大機場也可能迎來2005年後最繁忙的一年。
今年駕車出行的人預計比去年同期多6%，油價相較去年有所下降；選擇巴士和火車等其他大眾運輸工具的人數也有顯著增長，比去年多20.6%。
交通運輸分析公司INRIX的報告顯示，26日將為國殤日假期交通最繁忙的日子，自駕出行的最好時段為27日、28日的白天和晚上6時以後，紐約市、波士頓、大華府、西雅圖、坦帕(Tampa)等大都會區今年國殤日假期預計會迎來比平時多兩倍的旅客。
美國汽車協會的數據顯示，今年國殤日假期民眾首選的國內目的地包括奧蘭多、紐約市、拉斯維加斯等；郵輪的熱門目的地包括佛羅里達、阿拉斯加、西雅圖等，這些地區的國內遊客數量將比去年增長50%。
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