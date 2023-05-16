維州勞登郡免費「春季農場遊」 5/20登場

勞登郡農場涉及產品包括啤酒、葡萄酒、羊毛等，年總市值近4400萬元。（勞登郡經濟發展局提供）

維州 勞登郡(Loudoun County)為提升農場知名度，充實民眾的夏季戶外生活，5月20日、21日將推出免費「春季農場遊」(Spring Farm Tour)活動，邀請民眾認識維州農業最多元的勞登郡，提高公眾對生態環境、產業鏈的興趣和支持。

維州大量酒莊集中在勞登郡，該郡的葡萄種植面積、啤酒花種植量、蜂蜜採集和銷售量，以及羊駝和駱駝數量等都排名維州第一，勞登郡的農業用地達12萬2000畝，涉及產品包括啤酒、葡萄酒、奶酪、羊毛、乾草等，年總市值近4400萬元。

勞登郡5月舉行的「農場遊」除邀請民眾參觀熱門農場，還有部分小眾農場，種植蘑菇、柑橘等作物，還有牧養Highland Heritage品種牛的牧場，該品種牛是最初來自蘇格蘭高地的長毛牛，品種特殊。

勞登郡的農場多元性在維州首屈一指，羊駝和駱駝數量在維州排名第一。（勞登郡經濟發展局提供）

勞登郡農場也代表了維州農業的多元性，許多產業由女性、亞裔 、拉丁美裔、西語裔、軍人等群體運營管理。

參與「春季農場遊」活動的農場有逾36個，除了開放參觀，各農場還提供教育 內容及互動體驗，包括蜂蜜採集展示、馬車之旅、纖維紡紗課程等，民眾也可以餵食小動物，適合親子探索。

20日至21日兩天活動都從上午10時開免費放至下午4時，風雨無阻，詳情可登錄：https://bit.ly/3Buovh8。