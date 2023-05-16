我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

她85歲獲音樂學位 維吉尼亞理工最年長畢業生

記者張筠／維州報導
卡絲塔諾力日前從維吉尼亞理工大學畢業，獲得音樂學士，創紀錄成為該校最年長的本科畢業生。（卡絲塔諾力提供）
卡絲塔諾力日前從維吉尼亞理工大學畢業，獲得音樂學士，創紀錄成為該校最年長的本科畢業生。（卡絲塔諾力提供）

85歲的婦人卡絲塔諾力(Kay Castagnoli)在學校度過了近60年人生，她日前獲得維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)音樂學士，創紀錄成為該校最年長畢業生，她追求夢想、「活到老學到老」的精神也打動許多人，不少年輕人表示很榮幸和這位榜樣成為校友。

卡絲塔諾力今年5月畢業於維吉尼亞理工大學藝術表演學院(School of Performing Arts)，取得音樂學士，她是該學院2023年五名優秀學生之一，維吉尼亞理工大學不少學生聽聞此事都表示「備受鼓勵」，也很榮幸和「一位不斷追求卓越的前輩一同畢業，成為校友」。

「我熱愛學習，也喜歡學校生活」，卡絲塔諾力的學習生涯跨度很長，她在學校度過了近60年人生，首先是一名學生，後來成為一名教師，退休後重回學生身分，追求她熱愛的音樂。

她畢業於柏克萊加州大學(University of California Berkeley)化學專業，1987年同丈夫遷至維州Blacksburg，後來在維吉尼亞理工大學化學學院任教並從事研究工作。

卡絲塔諾力一直以來對音樂情有獨鍾，從化學教育崗位退休後，她決定踏上專業學習鋼琴的道路，精進她對樂器和演奏的熱愛，2007年她報名參加第一堂鋼琴課，從此開始漫長的音樂求學旅途，過程中她雖然歷經坎坷，但她的親友仍給她很大鼓勵。

「每次我堅持不下去或在練琴遇到瓶頸時，我的女兒們總會告訴我：媽媽你沒問題！」兒孫們鼓勵她不要消磨對音樂的熱愛和感動，卡斯塔諾力說，她能堅持到今天且順利完成學業，最重要的就是身邊老師、丈夫、家人、朋友們的鼓勵和陪伴，她也為此感恩不已。

卡絲塔諾力說，畢業表演和考試絕不是她鋼琴旅途的終點，她計畫繼續建立自己在音樂方面的學術和表演技能，「下一步打算去義大利學鋼琴」。

維吉尼亞 退休 加州大學

上一則

槍殺1男1童後逃跑 紐瓦克市長：毒品槍枝氾濫悲劇

下一則

這些中西部城市 租金比你想像得高

延伸閱讀

維吉尼亞理工大學最年長畢業生 85歲婦人獲音樂學位

維吉尼亞理工大學最年長畢業生 85歲婦人獲音樂學位
大學畢業新鮮人 薪資期望落差3萬

大學畢業新鮮人 薪資期望落差3萬
全美施坦威原廠鋼琴展銷會　年度大優惠 僅限三天

全美施坦威原廠鋼琴展銷會　年度大優惠 僅限三天
不再「折騰」畢業生 中國宣布取消「就業報到證」制度

不再「折騰」畢業生 中國宣布取消「就業報到證」制度
COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴清倉大特賣

COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴清倉大特賣

熱門新聞

新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」