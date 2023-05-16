綺麗寶島室內音樂會 表達年輕世代心聲

寶島心樂團團員合奏「明天會更好」。（記者王稚融 / 攝影）

兩場「Soul of Formosa」綺麗寶島室內音樂會日前在馬州洛城(Rockville)猶太人中心舉行，也在華府 台灣同鄉聯誼會舉辦的母親節 餐會上演出，一系列帶有濃厚台灣鄉情文化的音樂組曲，讓400多名賓客陶醉，音樂會不僅向母親們送上祝福，也表達了年輕世代希望台灣能遠離戰火的祈願。

寶島心樂團是一支由台灣青年音樂家組成的室內樂團，此行由「微音符有限公司」執行長麥志豪率領，成員包括鋼琴兼作曲家黃俊達、長笛家何承翰、大提琴家梅夢薇、和二胡家潘晉煒等四位在音樂界嶄露頭角的年輕音樂家。

此行寶島心樂團將台灣獨特文化融入樂曲，包括「天黑黑」、「被遺忘的時光」、「童年」、「夜來香」、「台北的天空」、「感恩的心」和「明天會更好」等12首組曲，每首都跨世代耳熟能詳，由黃俊達改編，將中西樂器融合，依樂曲特色，分二至四種樂器合奏，創造出獨具魅力的音樂作品，讓聽眾感受寶島文化風情與生活特色。

麥志豪表示，年初得知美國將出售台灣布雷戰車，讓所有生活在台灣的人民擔憂兵凶戰危的處境，此次巡迴演奏會獲孫文學校贊助，希望藉此帶美國觀眾走近台灣，讓他們聽到台灣人祈求愛與和平的聲音。

寶島心樂團團員合唱「我的家」，表達年輕世代的心聲（記者王稚融 / 攝影）

麥志豪與四位音樂家合唱「我的家」，歌詞寫道「這是我的家，不要讓她受傷⋯，你說要埋下，帶來毀滅的對抗⋯，在這土地上，拒絕殺戮和戰場⋯，誰能告訴我，我們要埋下什麼，別讓孩子每一步充滿著惶恐」，表達年輕世代的心聲。

寶島心樂團帶著「Soul of Formosa」綺麗寶島音樂組曲在美國11個城市巡迴演奏，包括休士頓、芝加哥，華府為第四站，隨後將到紐約、波士頓、西雅圖及加州 舊金山、爾灣和洛杉磯等城市。