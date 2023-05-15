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維吉尼亞理工大學最年長畢業生 85歲婦人獲音樂學位

記者張筠／維州即時報導
卡絲塔諾力日前從維吉尼亞理工大學畢業，獲得音樂學士，創紀錄成為該校最年長的本科畢業生。（卡絲塔諾力提供）
卡絲塔諾力日前從維吉尼亞理工大學畢業，獲得音樂學士，創紀錄成為該校最年長的本科畢業生。（卡絲塔諾力提供）

85歲的婦人卡絲塔諾力(Kay Castagnoli)在學校度過了近60年人生，日前她從維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)畢業，獲得音樂學士學位，創紀錄成為該校最年長畢業生，她追求夢想、「活到老學到老」的精神也打動許多人，不少年輕人表示很榮幸和這位榜樣成為校友。

卡絲塔諾力今年5月畢業於維吉尼亞理工大學藝術表演學院(School of Performing Arts)，取得音樂學士，她也是該學院2023年因成績優異獲得優秀學生獎的五人之一，維吉尼亞理工大學不少學生聽聞此事都表示「備受鼓勵」，很榮幸和一位不斷追求卓越的前輩一同畢業，成為校友。

「我熱愛學習，也喜歡去學校」，卡絲塔諾力的學習生涯跨度很長，專業涉獵也非常廣泛，在學校度過近60年人生，首先是一名學生，後來成為一名教師，退休後重回學生身分，追求她熱愛的音樂。

她畢業於柏克萊加州大學(University of California Berkeley)化學專業，1987年同丈夫遷至維州Blacksburg，後來在維吉尼亞理工大學化學學院任教並從事研究工作。

卡絲塔諾力一直以來對音樂情有獨鍾，從化學的教育崗位退休後，她決定踏上專業學習鋼琴的道路，精進她對樂器和演奏的熱愛，2007年她報名參加第一堂鋼琴課，從此開始漫長的音樂求學旅途，過程中她雖然歷經坎坷，但她的親友仍給她很大鼓勵。

「每次我堅持不下去或者在練琴遇到瓶頸時，我的女兒們總會告訴我：媽媽你沒問題！」兒孫們也鼓勵她不要放棄，讓她不要消磨對音樂的熱愛和感動，卡斯塔諾力說，她能堅持到今天，順利完成學業，最重要的就是身邊老師、丈夫、家人、朋友們的鼓勵，她也為此感恩不已。

卡絲塔諾力說，畢業表演和考試絕不是她鋼琴旅途的終點，她計畫繼續建立自己在音樂方面的學術和表演技能，「我下一步打算去義大利學鋼琴」。

維吉尼亞 退休 加州大學

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