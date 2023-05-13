禁向21歲以下售槍 維州法官裁決違憲

維州聯邦法官潘恩(Robert Payne)日前裁定，禁止有聯邦合法許可證的槍枝經銷商向21歲以下成年人銷售槍枝的規定，屬於違憲，若該裁決不被推翻，相當於允許聯邦商家可向18歲至20歲的青年售槍，此案引起反對槍枝暴力團體的強烈反對，他們稱這將讓更多生命處於危險當中。

潘恩日前審理一起由20歲法爾斯(John Corey Fraser)等人提出的訴訟，幾名原告試圖購買手槍卻遭拒，因此挑戰「1968年槍枝管制法」以及美國菸酒、槍械和爆炸物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)限制槍枝交易年齡等相關規定的合憲性。

法爾斯的代表律師哈丁(Elliot Harding)說，此訴訟是為「填補法律漏洞」，雖然現在18至20歲青年可在私人商家購槍，但聯邦槍枝經銷商尚不允許。

潘恩在71頁的裁決書中表示，公民許多權利和義務在18歲成年後就擁有，包括投票 權、無需父母許可就可參軍、在聯邦陪審團任職等，「若法院將18歲至20歲青年擁有槍枝的權利從第二修正案(Second Amendment)的保護中排除，那相當於違反憲法，也不符合美國的歷史和傳統，因此不能成立。」

潘恩援引最高法院(Supreme Court)去年關於槍枝的最新裁定，該裁定改變了長期以來用於評估槍枝限制規定的標準，指出法官不應再考慮法律是否服務公共利益，例如是否增強公共安全，若要維持槍枝限制的政府，必須回顧歷史，證明該限制符合「槍枝管制的歷史傳統」。

最高法院做出該裁決後數月，眾多地方法院宣布多條槍枝法案違憲，包括旨在防止槍枝落入家庭施虐者和被重罪起訴者手中的聯邦舉措、以及禁止民眾擁有序列號已被刪除的槍枝禁令等，這些規定都被視為違憲。

反對槍枝暴力的法律組織「Everytown Law」對此強烈反對，他們向法院遞交文件，支持槍枝交易的年齡限制，稱限制21歲以下青年購買槍枝的規定符合憲法，也是避免槍枝暴力的重要方法，「數據顯示，18至20歲青年持槍殺人的比率是21歲以上者的三倍」，潘恩的裁決無疑將更多生命置於危險境地，必須被推翻。

明尼蘇達州 此前禁止18至20歲青年持有在公共場所攜帶手槍的許可證，但日前一名聯邦法官引用最高法院的裁定，反對明尼蘇達州該禁令；而德州 去年也發生類似案件，法官做出相似裁決。