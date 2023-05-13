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莊住維創會暨外交親善之旅 世華晚宴歡迎

記者王稚融╱馬州報導
世華日前舉行晚宴，歡迎莊住維的「北美創會暨外交親善之旅」。左起：汪良元、莊住維、毛家怡。（記者王稚融╱ 攝影）
世華日前舉行晚宴，歡迎莊住維的「北美創會暨外交親善之旅」。左起：汪良元、莊住維、毛家怡。（記者王稚融╱ 攝影）

世華華府分會毛家怡與巴爾的摩分會汪良元，日前共同主辦2023年Gala聯合晚宴，歡迎世界華人工商婦女企管協會(世華)總會長莊住維帶領的「北美創會暨外交親善之旅」，莊住維介紹此行創新分會的目的和宣揚世華的理念，並表示由於台灣漸入老齡社會，世華今年推動的年度公益目標之一，是捐贈1200床電動護理床給老人院和安養中心。

莊住維和夫婿共同創立「佳尼特股份有限公司」，旗下事業體主要分為紡織、生技、餐飲和科技四大類，經營事業之餘他們也投身公益，奉行「飲水思源」的理念，成立「佳尼特教育基金會」，捐贈台南市小學傳統藝術教育經費，培育偏鄉孩童投身傳統藝術文化，舉辦學子展能舞台，在學童心中種下夢想的種子；疫情期間捐贈防疫物資，啟動每年千戶邊緣戶寒冬送暖物資禮券的捐贈。

莊住維去年10月接下世華第12屆總會長職務，這是她第二次訪問華府，定位「創會暨外交親善之旅」；世華目前在21國有81個分會，包括北美的23個分會，華府之後他們將前往密西根與佛州成立分會，預計今年將增加至86個分會。

世界華人工商婦女企管協會以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為宗旨，期盼結合女性智慧與柔性力量在經濟、僑務、外交與公益領域發揮積極功能，並協助政府推動國民外交，成為僑務和外交政策的強力支持者，和最忠實的擁護者，讓世界看見台灣。

晚會上也舉行由副總會長白越珠女士代表向世華總會捐贈愛心床的儀式；出席當天活動的貴賓包括中華民國駐美公使鄭榮俊、代表處領務組長周道元、僑教中心郭大文主任、楊佳欣副主任、馬州州務卿李鳳遷、馬州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)、馬州首席行政法官Chung Pak、馬州華裔州眾議員齊麗麗和Christina Poy等。

晚宴後的演出包括，蔡懷恩的伸縮喇叭與鋼琴合奏台灣民謠「我不知道」以及粉紅豹樂曲、伍秀文的民族舞蹈「春江花月夜」等，壓軸節目為世華姊妹旗袍舞蹈秀。

世界華人工商婦女企管協會華府、巴爾的摩分會成員與來賓合影。（記者王稚融╱ 攝影）
世界華人工商婦女企管協會華府、巴爾的摩分會成員與來賓合影。（記者王稚融╱ 攝影）

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