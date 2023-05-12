華府國內遊客達疫前9成 創8.4萬崗位

費城是華府在國內較大的市場之一，費城30街火車站5月布滿華府旅遊的推介廣告。（Destination DC提供）

華府 旅遊行業組織「Destination DC」日前公布最新報告，2022年華府共迎來2070萬名國內遊客，已達到疫情前的90%，這些遊客為華府創造了81億元收入，比2021年增加逾50%，也創紀錄的帶來了8萬4000份工作崗位。

大華府在近幾年持續通過補助餐飲行業，增建旅館 的商務套房，吸引民眾到華府遠程工作順便旅遊，擴大市場營銷，恢復各類年度活動等方式，推動華府旅遊業的復甦。

「Destination DC」的數據顯示，2022年華府共迎來2070萬名國內遊客，相當於2019年的91%，且這些旅客創造了81億元收入，比2021年多逾50%，也幾乎與2019年遊客創收持平，此外2022年的遊客增長，也創紀錄的為華府帶來8萬4000份工作崗位，覆蓋旅館、餐廳、運輸等行業，大力刺激經濟發展。

該報告預估，2022年華府旅遊業的恢復，能給市府帶來16億元的稅收，也突破紀錄，並比疫情前2019年多了2%。

目前「Destination DC」有500萬元資金用於市場營銷，專門在國內最大的幾個市場推介華府春、夏季活動，包括紐約市、芝加哥市、費城 等，形式包括廣播、實體廣告牌、網路資訊等，費城市中心30街火車站內以及車站附近的一整條街，今年5月都布滿華府的旅遊資訊。

華府聚焦的國際市場主要包括英國、印度、澳洲、中國，其他來華府的國際遊客，增長較明顯的地區包括加拿大、墨西哥、巴西等。

報告顯示，華府的國際旅客也在緩慢恢復，雖然準確數據尚未公布，但行業官員預估2022年的國際訪客在110萬至130萬之間，已恢復到2019年的71%；國際旅客一般能為華府創造更多收入，雖然國際旅客在總訪客中一般僅占7%，但他們創造的收入可達總訪客收入的27%。

華府有許多大型會議場所和會展中心，包括16個市級的會展中心，若舉辦活動，每個會展中心平均可創造至少2500間旅館房的訂購消費，相當於每年可有32萬2000間旅館房的訂單，能創造2億4500萬元的收入。