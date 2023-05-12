我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

兩黨眾議員提案增雷根國家機場長途航班 遭否決

記者張筠／華盛頓報導
兩黨立法者日前提出增加雷根國家機場長途航班的提案，但被華盛頓都會機場管理局否決。（記者張筠/攝影）
兩黨立法者日前提出增加雷根國家機場長途航班的提案，但被華盛頓都會機場管理局否決。（記者張筠/攝影）

華府部分民眾期待雷根國家機場(DCA)增設更多長途航班，方便旅客進出，尤其在疫後旅遊需求大增，立法者也希望更新機場規定，讓旅客通勤更便利，不過日前兩黨支持的一份提案被華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority，MWAA)否決，首都官員表示這將導致噪音、塞車等系列問題。

每座機場可容納長途航班的數量都有明文規定，雷根國家機場因地理位置特殊、空間有限等，可承載的長途航班較少，服務的基本為美國國內線航班；根據1960年代出台的聯邦制定規範，進出雷根國家機場的航班里程不得超過1250哩。

日前共和黨籍聯邦眾議員歐文斯(Burgess Owens)和民主黨籍聯邦眾議員強森(Hank Johnson)聯合提出「直達首都議案」(Direct Capital Access Act)，主張在雷根國家機場每天增加28趟航班，包括長途航班。

身為國會眾院運輸與基礎建設委員會的成員，強森說，「限制每天進出國家機場的航班數量，相當於削弱消費者的自由，也讓民眾不得不選擇更高價的航班，增加通勤成本。」

該提案獲得「首都資源聯盟」(Capital Access Alliance)的支持，聯盟成員包括達美航空(Delta Airlines)；該聯盟表示，雷根國家機場受到的限制，讓眾多旅客不得不選擇轉機航班或從其他機場進出，大大增加民眾的金錢和時間成本。

不過負責管理雷根國家機場和杜勒斯國際機場(IAD)的MWAA，日前否決「直達首都議案」，表示數十年前出台的規定，旨在控制首都附近的噪音和交通，若放寬對長途航班的控制，北維州和華府許多社區的交通將無法承受，噪音污染也將成倍增加，機場的停車空間和接駁服務也無法配合，基礎設施若不配合升級，機場不可能隨便增加長途航班。

「雷根國家機場的地理位置優越，但交通、停車場、航站樓等的空間都有限」，MWAA表示，相比來說，杜勒斯國家機場可承載的旅客量和車流量都更大，承擔了大華府絕大部分長途航班，且近期地鐵銀線直達杜勒斯國際機場的服務也已開通，旅客進出首都更便捷，甚至可以搭地鐵往返雷根國家機場和杜勒斯國際機場。

機場 華府 地鐵

上一則

搶案頻傳 芝警促商戶裝防暴玻璃 遭批卸責

下一則

賓州高中生延後到校 學生：有睡飽變更快樂

延伸閱讀

芝加哥警局臨時局長 強森任命瓦勒擔任

芝加哥警局臨時局長 強森任命瓦勒擔任
減少青少年犯罪 強森擬將暑期工讀增1倍

減少青少年犯罪 強森擬將暑期工讀增1倍
強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務

強森訪伊州議會 聚焦經費增撥 重申公共安全為要務
CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變

CTU金援強森逾200萬元 芝公校面臨巨變
華裔社區辦歡迎會 認識聖縣新警長強森

華裔社區辦歡迎會 認識聖縣新警長強森

熱門新聞

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

2023-05-04 02:15
DoorDash是美國最受歡迎的外送平台，每個月有高達3400萬活躍用戶。該平台要求新外送員接受犯罪背景調查。(美聯社)

費城外送員撞死人 入獄前續送977趟 家屬告平台未查背景

2023-05-09 12:56
對於孩子的蛀牙，牛錫麟會根據具體情況治療，而不是看到蛀牙就補。（記者邵敏／攝影）

起床後、睡覺前刷牙？牙醫說這個習慣錯了 這樣做才對

2023-05-08 02:00
眾議員古登支持川普，使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

2023-05-04 14:08
維州推出3000萬元家教補助項目，符合資格學生每人可獲1500元家教補貼金。(維州教育廳提供)

這一州砸3000萬補助家教 K-12年級皆可申請 每人1500元

2023-05-09 19:25
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效