兩黨眾議員提案增雷根國家機場長途航班 遭否決

兩黨立法者日前提出增加雷根國家機場長途航班的提案，但被華盛頓都會機場管理局否決。（記者張筠/攝影）

大華府 部分民眾期待雷根國家機場 (DCA)增設更多長途航班，方便旅客進出，尤其在疫後旅遊需求大增，立法者也希望更新機場規定，讓旅客通勤更便利，不過日前兩黨支持的一份提案被華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority，MWAA)否決，首都官員表示這將導致噪音、塞車等系列問題。

每座機場可容納長途航班的數量都有明文規定，雷根國家機場因地理位置特殊、空間有限等，可承載的長途航班較少，服務的基本為美國國內線航班；根據1960年代出台的聯邦制定規範，進出雷根國家機場的航班里程不得超過1250哩。

日前共和黨籍聯邦眾議員歐文斯(Burgess Owens)和民主黨籍聯邦眾議員強森(Hank Johnson)聯合提出「直達首都議案」(Direct Capital Access Act)，主張在雷根國家機場每天增加28趟航班，包括長途航班。

身為國會眾院運輸與基礎建設委員會的成員，強森說，「限制每天進出國家機場的航班數量，相當於削弱消費者的自由，也讓民眾不得不選擇更高價的航班，增加通勤成本。」

該提案獲得「首都資源聯盟」(Capital Access Alliance)的支持，聯盟成員包括達美航空(Delta Airlines)；該聯盟表示，雷根國家機場受到的限制，讓眾多旅客不得不選擇轉機航班或從其他機場進出，大大增加民眾的金錢和時間成本。

不過負責管理雷根國家機場和杜勒斯國際機場(IAD)的MWAA，日前否決「直達首都議案」，表示數十年前出台的規定，旨在控制首都附近的噪音和交通，若放寬對長途航班的控制，北維州和華府許多社區的交通將無法承受，噪音污染也將成倍增加，機場的停車空間和接駁服務也無法配合，基礎設施若不配合升級，機場不可能隨便增加長途航班。

「雷根國家機場的地理位置優越，但交通、停車場、航站樓等的空間都有限」，MWAA表示，相比來說，杜勒斯國家機場可承載的旅客量和車流量都更大，承擔了大華府絕大部分長途航班，且近期地鐵 銀線直達杜勒斯國際機場的服務也已開通，旅客進出首都更便捷，甚至可以搭地鐵往返雷根國家機場和杜勒斯國際機場。