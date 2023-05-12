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華府佛光會 5月佛誕雲水浴佛 6月「蔬食健行」

【華盛頓訊】

國際佛光會華府協會20日和21日，分別將在華府和馬州蓋城(Gaithersburg)舉行兩場雲水浴佛，除慶祝佛陀聖誕，也藉此洗滌心內貪、瞋、痴、無明煩惱，淨化身口意業，發揚佛陀慈悲濟世的精神，散播歡樂。

5月20日的雲水浴佛，上午9時30分至下午4時30分，在華府波多馬克龍舟賽現場(2900 Virginia Ave, NW, Washington DC 20037)，現場有佛誕糕與大眾結緣。5月21日的社區雲水浴佛為上午11時至下午12時30分，在328 Main Street, Gaithersburg 社區涼亭。現場有浴佛、祈願祝禱、摺紙、義賣等活動，也備有佛誕糕與大眾結緣。

6月國際佛光會啟動年度「復蔬公益路跑VEGRUN活動」，推廣蔬食環保，降低溫室氣體排放。國際佛光會華府協會擬定6月10日上午舉行「蔬食健行」，發揚「您健身，我們種樹」的理念，地點為馬州Cabin John Recreational Park，健行里程約4公里，之後有抽獎活動，並提供點心、飲料。活動免費，報名可致電(240)243-6955，或電郵：[email protected]

華府 馬州 健身

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