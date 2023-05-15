波特那&蘇爾律師事務所 談車禍中的低損傷狀況

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波特 那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險 公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家探討有關「車禍中的低損傷狀況」。

一些車禍索賠責任，如沒有爭議是沒辦法解決的。在這些情況下未能解決的主要原因之一是因為保險的調解員拒絕公正的解決事故，尤其是傷者的車輛財產損失金額低於$1000。保險公司往往認為，在這種情況下，受害方收到的醫療沒有必要考慮因為是低衝擊，並且不可能從一個小事故造成受傷，與調解員的低衝擊的爭論，往往在法庭上不成立。

這些爭論可以由經驗豐富的馬州 或維州事故律師代表原告的。

第一，大的意外及重大財產損失，可能會導致很少或根本沒有受傷。反而輕微事故，往往造成嚴重的傷害。

第二，特別是在尾部碰撞，傷者沒有機會做好防範的。

第三，有時涉及車輛的類型可以解釋財產損失的程度。例如: 如果事故受害者駕駛大型SUV被駕駛一輛小型跑車疏忽地撞到，SUV的意外損壞的程度可能沒有很大。

第四，事故受害者的傷害和治療效果由醫療專業人員做評價的，沒有足夠證據，可以提供公平、合理和必要的醫療。在馬州地方法院，保險公司認為，受傷沒有因果關係，而且治療是沒有必要的醫療或公平和合理的，但沒有證據的情況下，他們的說法一無是處。

最後，如果受傷事故的受害者有一個已經存在的損傷，讓傷害更嚴重，可以解釋為什麼低影響事故造成重大損害，病情惡化或有受傷傾向。

在過去裡，在馬州和維州的法院已經採取了硬的立場針對Allstate, Nationwide, Geico and MAIF不支付受傷索賠，僅僅因為沒有產生很大的撞擊。事實上， 在Montgomery County，我們的律師在低撞擊的案子已經收到很大的勝訴。還有，我們的律師在這些情況下為傷者已取得損害賠償。

如果您或您所愛的人涉及汽車事故，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。