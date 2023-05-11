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2023總統學者獎 大華府10高中生入列

記者張筠╱華盛頓報導

聯邦教育部10日公布「2023年總統學者獎項」(2023 US Presidential Scholars)獲獎名單，大華府有十名高中生從5000多競爭者中脫穎而出，包括維州五名，馬州三名，華府兩名，其中有至少一名亞裔學生；獲獎人數最多的為加州，共有12人。

白宮總統學者獎委員會(White House Commission on Presidential Scholars)每年根據申請者的學術成就、藝術和科技特長、論文寫作、學校成績、社區貢獻服務、領導力等多項標準，綜合評選最優秀的學生，頒發「總統學者獎」。

在全國370萬名學生中，約5000人有資格獲得2023年獎項，最終161人獲獎；教育部長卡多納(Miguel Cardona)說，這些優秀的青年代表著美國的進步，「你們在學業上的熱誠和聰明才智、追求卓越的精神、奉獻自己的熱心，都是美國社會所需要的」，這份榮譽不僅是對學生們的肯定，也能勉勵一代代青年人奮力進步。

大華府共有十名高中生獲獎，其中維州有五名，分別是來自湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)的考克斯(Emma E. Cox)、金米拉(Mira Iris Kim)、庫多魯(Teja Koduru)，另有New School Northern Virginia高中的歐卡斯(Emily Ocasio)，以及詹姆斯麥迪遜高中(James Madison High School)的雷歐斯(Mayra Rios)。

馬州有三人獲獎，包括Holton-Arms高中的萊瑪亞(Maya Naomi Lall)、巴爾的摩藝術高中的雷吉爾(Cassidy May Reigel)、Poolesville Senior高中的袁安德魯(Andrew Z. Yuan，姓名皆音譯)；華府共有兩人，分別是Holton-Arms高中的哈爾(Sophia Hall)，以及Francis L. Cardozo高中的維拉托爾(Saul Villatoro)。

教育部將在今年夏天舉行線上頒獎儀式，獲獎者除有來自各州及華府、波多黎各等地區的優秀學生外，還有在職業、技術教育、藝術研究等方面表現傑出的民眾。

教育部 華府 馬州

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