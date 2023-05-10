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馬州喬郡非裔女郡長 宣布競選聯邦參議員

記者張筠／馬州報導
艾索布斯9日宣布將角逐馬州聯邦參議員席位。(取自艾索布斯競選網站)
艾索布斯9日宣布將角逐馬州聯邦參議員席位。(取自艾索布斯競選網站)

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)9日通過視頻宣布，將競選馬州聯邦參議員，角逐卡丁(Ben Cardin)卸任後的空缺席位；截至目前，艾索布斯是宣布爭奪該席位的第三人。

艾索布斯在視頻中表示，「聯邦參議院裡沒什麼人像我一樣，我生長在馬州，畢生在這裡奉獻心血，如今決定競選聯邦參議員，進一步為千千萬萬像我一樣的家庭發聲」；國會參院內目前僅有過兩名非裔女性議員。

艾索布斯今年51歲，生長在馬州喬治王子郡，2018年當選該郡郡長，是喬治王子郡首位非裔女郡長，此前擔任過兩屆馬州檢察官，去年又以98%的得票率成功連任郡長，她在新冠疫情期間的防疫策略深得民心，在解決槍枝暴力、打擊仇恨和歧視問題等方面也頗有魄力。

艾索布斯表示，在任州檢察官期間，馬州曾面臨最嚴峻的犯罪問題，無數家庭受暴力傷害，少數族裔的尊嚴被剝奪，如今喬治王子郡的治安已大幅穩定，且「身為一名母親，我將繼續為下一代人創建良好的環境，推動就業機會增長，重視教育規畫」，作為郡長，她重點致力喬治王子郡的經濟發展，「從住房到汽油再到生活用品的成本，我們的目標始終是提高全郡民眾的生活品質。」

艾索布斯引用祖母對她的勉勵，「如果看不慣任何事，不要抱怨，而要積極想辦法解決，往前走一步，再努力一點，總能迎來改變」，她以此宣布自己要競選馬州聯邦參議員席位的決定，「讓我們再努力一點，一起往前走。」

馬州聯邦參議員卡丁本月初宣布2024年期滿將卸任，不少民主黨人著眼該空缺席位，並相繼宣布競選，包括馬州蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)，以及馬州聯邦眾議員特羅(David Trone)。

馬州 參議員 非裔

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