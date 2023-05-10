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兩會慶祝母親節 馬州蒙郡官員分享台灣行心得

記者王稚融／馬州報導
艾瑞奇分享日前在台灣參加「2023年智慧城市峰會」的心得與收穫。(記者王稚融／攝影)
艾瑞奇分享日前在台灣參加「2023年智慧城市峰會」的心得與收穫。(記者王稚融／攝影)

世界華人工商婦女企管協會大華府分會與華府台灣同鄉聯誼會，日前聯合舉行2023年母親節暨亞太裔傳統月慶祝，精采繽紛的亞太裔文化表演及美食吸引逾220僑胞與會，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)等官員也出席，並分享日前到台灣交流的心得收穫。

該活動7日在馬州舉行，由世華大華府分會會長毛家怡、世華秘書長兼華府台聯會會長薛敏玲共同主持，活動播放了兩會的母親節影片，也向年長母親們致贈絲巾等禮物。

馬州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)也親自介紹並頒發感謝狀，他日前率領經濟發展代表團前去台灣，參加「2023年智能城市峰會」，分享蒙郡在環保、清潔淨零工作上的經驗，也介紹台裔社區在蒙郡的活力和貢獻，該峰會有來自47國家的1300多人參加，蒙郡代表團獨具特色。

馬州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)也在3月率領四位理事訪問姊妹市宜蘭，他7日表示此行收穫豐富，對台灣文化印象深刻，雙邊姊妹市促進會會長簽署合作備忘錄，商討未來進一步交流的可能性。

馬州華裔州眾議員齊麗麗和Christina Poy均到場，Clarence Lam也以書面祝賀所有母親節日快樂。

午餐後的表演包括馬州日本和太鼓表演，這種傳統樂器起源於繩文時代，極具震撼力的鼓聲和節奏將氣氛推向高潮；當天的節目還有台灣舞龍彩帶舞、中國民俗和彩帶舞蹈、具有西班牙特色的菲律賓竹竿舞、印度傳統舞蹈、泰國宮廷舞、太極扇舞中式旗袍走秀舞蹈等，在音樂、服裝、造型、舞蹈等方面呈現亞太裔文化的多元性。

2023年母親節暨亞太裔傳統月慶祝迎來逾220人參加。(記者王稚融／攝影)
2023年母親節暨亞太裔傳統月慶祝迎來逾220人參加。(記者王稚融／攝影)

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