使館開放日 中使館推介雲南文化 上萬民眾參觀

雲南花腰傣族舞蹈。(記者張筠／攝影)

一年一度的首都「使館開放日」(Passport DC Around the World Embassy Tour)6日盛大舉行，華府 逾175個國家的駐美大使館 中，有60多個開放，中國駐美大使館也舉行雲南省推介活動，吸引上萬美國民眾參觀體驗。

使館開放日由「Events DC」主推，鼓勵美國民眾了解並體驗各國文化，到各國駐美使館參觀、品嘗美食 、欣賞藝術，活絡華府使館區的發展，也促進民眾認識各國與美國的關係，加深各族裔對彼此的認識。

雲南傣族孔雀舞。(記者張筠／攝影)

中國駐美大使館在開放日當天推出「一種叫雲南的生活」主題活動，展示雲南的茶藝、小吃、書法、剪紙工藝等非物質文化遺產，還有少數民族特色表演，以及大熊貓人偶與民眾合影留念，吸引上萬名大小朋友體驗參觀。

雲南彝族海菜腔演唱。(記者張筠／攝影)

中國駐美使館臨時代辦徐學淵說，雲南展現友善、熱情、純樸等特色，其多元文化也讓雲南成為美國及世界民眾認識中國的一扇窗，隨著中國的不斷強盛，世界需更認識中國的各層面，促進中美關係更穩定且可預測(predictable)。

徐學淵表示，豐富多元的文化讓雲南成為美國及世界民眾認識中國的一扇窗。(記者張筠／攝影)

徐學淵說，中國有52個少數民族，雲南就有其中的25個，展現雲南獨特且有包容性的特點，雲南也是中國西南部發展非常繁榮迅速的地區，城市極具生命力，機會多元，且環境良好，青山綠水成就民眾善良純樸的特質，這也是中國努力維持中美關係穩定的象徵。