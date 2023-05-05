傳遞勇氣 國會大廈展出馬州少女自畫像

畫中的恩斯向觀者伸手，營造一種互動感，張力十足，表達她對成長的迷惘、憂慮、勇氣和嚮往。（主辦方提供）

馬州 17歲女生恩斯(Olivia Ensign)的自畫像，日前獲得馬州聯邦眾議員 瑞斯金(Jamie Raskin)「2023年國會藝術大賽」冠軍，她的作品表達了青少年雖然對未來有迷茫、憂慮，但他們也充滿勇氣和嚮往，瑞斯金表示恩斯的作品將掛在國會參、眾兩院之間的走廊上。

恩斯來自馬州銀泉市(Silver Spring)，就讀於Albert Einstein高中，17歲的她熱愛藝術和繪畫，她的自畫像「記憶被子：關於我的碎片」(The Memory Quilt:Pieces of Myself)在眾多作品裡脫穎而出，瑞斯金也稱「她的繪畫技巧、創意靈感、藝術表現，全都讓我為之震驚，也對年輕人在藝術上有如此傑出成就而振奮。」

恩斯用彩色鉛筆完成自畫像，畫中的她向觀者伸手，營造一種互動感，張力十足，她表示該動作表達「我對成年(adulthood)和未來的嚮往」，雖有擔憂迷惘，但也帶著勇氣和期待，多種情緒通過畫中的各種元素表達出來，整體給觀眾傳遞一種青春的正能量，「我希望表達我內心深處的情緒，也展現我的力量和積極奮進的勇氣。」

畫中的恩斯被一條印有錦鯉的被子包裹，錦鯉是亞洲藝術中常見的元素，「錦鯉是堅持不懈的象徵，在這充滿挑戰的時代，我們每個人都需要這種品質，尤其是處於我這個年齡段的人。」

瑞斯金說，組織此藝術比賽的初衷是給年輕一代更多表達自己的平台，讓他們擁抱自己的特長，「我們的社會重視孩子們的學業成就，或追求體育發展，但相對來說，我們對年輕人在藝術上的特長就關注較少，我希望通過此活動讓他們知道，藝術才能也非常珍貴，值得被更多人看見。」

恩斯對自己獲得的榮譽非常驚喜：「從未想過作品能進入國會」，她很感謝家人朋友和老師們對她繪畫的支持和教導，她計畫未來從事藝術工作，「雖然很挑戰，但這是我熱愛的事。」

該繪畫比賽的所有參賽作品都會在馬州洛克維爾市(Rockville)的藝術展廳VisArts展出至5月7日。