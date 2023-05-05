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馬州聯邦眾議員特羅 明年轉戰參議員

記者張筠／馬州報導
馬州聯邦眾議員特羅4日宣布將在2024年角逐聯邦參議員席位。（記者張筠 / 攝影）
馬州聯邦眾議員特羅4日宣布將在2024年角逐聯邦參議員席位。（記者張筠 / 攝影）

馬州民主黨籍聯邦眾議員特羅(David Trone)4日宣布，將在2024年角逐馬州聯邦參議員席位，他表示將繼續解決馬州藥物濫用的問題，提升公眾對心理健康的關注和認識，他也關注亞太裔社區發展，在馬州華裔社區診所成功申請聯邦資金上扮演重要角色。

特羅身為聯邦眾議員，重點關注鴉片類藥物成癮(opioid addiction)、心理健康、醫療研究、刑法改革等議題，他表示未來成為聯邦參議員後將繼續倡導這些問題的解決；馬州由華裔運營的非營利組織美京華人活動中心(CCACC)日前成功申請獲得聯邦的100萬元資金，將擴大醫療服務，增添硬體設備，特羅自始至終大力支持，與華裔社區建立良好信任。

79歲的馬州聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)1日宣布他期滿將卸任，此空缺席位吸引不少競爭者，特羅宣布角逐該席位時表示，卡丁是一名優秀的聯邦參議員，「我們將會繼承他的成就，持續推動馬州和美國的發展。不過馬州仍存在不容忽視的問題，其中最急迫的是藥物濫用及成癮。」

特羅是Total Wine & More酒類專賣店的創始人，身為一名有錢的商人，他去年自掏逾1200萬元支付聯邦眾議員的競選工作，最終打敗共和黨籍對手帕洛特(Neil Parrott)，成功連任；他2024年會花多少資金來推動聯邦參議員的競選活動，現在還無法確認，但他表示，他將用自己的財產來支付競選，不會向政治性組織或說客等拿錢，「重點是要獨立思考、做決定，我要做對馬州民眾有益的選擇，不應被任何人影響。」

目前已宣布競選該席位的還包括馬州蒙郡(Montgomery County)郡議員加萬多(Will Jawando)，外界也猜測馬州喬治王子郡(Prince George’s County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)，以及民主黨聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)可能加入競爭。

卡丁是第三位宣布明年不競選連任的民主黨聯邦參議員，另兩名為89歲的加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)以及密西根聯邦參議員斯塔諾(Debbie Stabenow)；共和黨方面，目前有印第安納州的聯邦參議員布朗(Mike Braun)表示，不會競選第二任期，而將改競選印第安納州州長。

馬州 參議員 眾議員

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