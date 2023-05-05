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籌款擴大醫療服務 美京慈善運動盃登場

馬州訊
美京華人活動中心第四屆「慈善高爾夫球盃」將於6月23日登場，歡迎報名或贊助。（主辦方提供）
美京華人活動中心第四屆「慈善高爾夫球盃」將於6月23日登場，歡迎報名或贊助。（主辦方提供）

為拓展醫療服務，支持為低收入和無保險者提供的醫療服務，美京華人活動中心(CCACC)將在5月6日舉行第一屆「慈善匹克球盃」(pickleball)，接著6月23日推出第四屆「慈善高爾夫球盃」，兩項慈善活動都將支持馬州族裔最多元的蒙郡(Montgomery County)健身安全網，提升醫療資源的可負擔性。

上述兩項慈善運動已開放註冊，邀請贊助商支持，也歡迎民眾組隊參加，通過運動促進身心健康，為社區醫療服務貢獻一己之力。

兩項慈善資金將支持CCACC泛亞診所為約357名低收入、無保險或看病有困難的民眾提供幫助，同時推動其他醫療服務的擴展，包括B型肝炎(Hepatitis B)的防治計畫、癌症篩檢、心理健康服務、長期照護、慢性病治療等，此外該中心也計畫在社區推廣更多醫療教育，幫助各年齡民眾更了解自身健康，並補充與醫療保健相關的知識。

有意參與並支持首屆「慈善匹克球盃」的民眾，可自行組二人隊，每人註冊費為100元，報名(https://bit.ly/3ARAJjC)，任何捐款都歡迎，活動時間為5月6日下午1時至6時，包括熱身指導、錦標賽，而後有簡餐，地點：16601 Roundabout Dr, Gaithersburg, MD 20878。詳情可致電Terry Xiao：(703)928-5700，或電郵 [email protected]。 

支持「慈善高爾夫球盃」的方式多樣，包括成為贊助商，自行組隊報名註冊(https://bit.ly/3AO9Pcj)，每隊四人，註冊費500元，現金或支票捐款，或捐物資給CCACC的拍賣會。

贊助項目包括全民健康贊助5000元，泛亞慈善醫療贊助2500元，心理健康360項目贊助1500元，乙肝防治贊助1200元，珍愛項目贊助600元，疾病防治贊助500元；有意贊助者可聯絡高爾夫球盃負責人Charles Chen：(703)869-1888，或電郵[email protected]。民眾也可通過現金或支票捐款。支票抬頭CCACC Health Center，郵寄地址：9318 GAITHER ROAD, SUITE 205, GAITHERSBURG, MD 20877。

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