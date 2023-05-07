獻上對母親的感恩，去半畝園盡享傳統早餐

半畝園爆點餐食

母親節 是我們表達對母親感激和愛意的特別日子。為了讓她們感受到我們的愛和關懷，這個母親節，讓我們帶在海外生活已久的她們去大華府 的著名中式早餐店半畝園盡享傳統早餐。

在大華府，很多華裔想念道地的北方餐點麵食時肯定會去半畝園。位於馬州 洛城(Rockville) ，及維州(Annandale)的半畝園，以“宏揚華夏飲食文化，發展傳統特色餐飲”為宗旨，做的是老祖宗的傳家寶，更以道地的北方餐點麵食讓海外華人思鄉之情得以償還。半畝園本著嚴謹的工作態度，選料、採購、研發、精製，在大華府自1997年起，每年都獲得”Washingtonian Magazine”評為百家最經濟實惠的餐館之一，同時也被華盛頓郵報的評審專家做了特別報導，評為中餐的新潮流。並被當時華府區美食專家Mrs. Phyllis Richmond 在退休前選為最鍾愛的餐館之一。又被接任的Mr. Tom Sietsema 選為大華府區最佳餐館之一。

週末上午十點後就供應燒餅、油條、燒餅夾蛋、蟹殼黃、飯糰、豆漿等中式早點。半畝園的小籠包、牛肉湯清爽潤喉，再佐以牛肉餡餅、花素餡餅、醬肉燒餅、蘿蔔絲餅、另再點些烤麩、酸江豆肉末、毛豆百頁，或您喜歡紅油抄手、酸辣麵、擔擔麵、鍋貼、蔥油餅，絕對能滿足您的肚腸五臟。”豆漿油條，味道香脆可口，營養豐富。煎餃，口感鮮美，外酥裡嫩。這些簡單而美味的菜譜都非常適合母親節中式早餐，能讓您的母親或您的伴侶渡過一個難忘的母親佳節。

半畝園營業時間週一至週五11:30am-9:00pm，週六、日10:00am-9:00pm。

馬州洛城地址: 1319-C Rockville Pike, Rockville , MD 20852，位於Congressional Plaza和Wintergreen Plaza間，電話: 301-251-7878。維州地址: 4316B Markham Street, Annandale, VA 22003，電話:703-813-8181。