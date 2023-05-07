獻上對母親的感恩，去半畝園盡享傳統早餐
母親節是我們表達對母親感激和愛意的特別日子。為了讓她們感受到我們的愛和關懷，這個母親節，讓我們帶在海外生活已久的她們去大華府的著名中式早餐店半畝園盡享傳統早餐。
在大華府，很多華裔想念道地的北方餐點麵食時肯定會去半畝園。位於馬州洛城(Rockville) ，及維州(Annandale)的半畝園，以“宏揚華夏飲食文化，發展傳統特色餐飲”為宗旨，做的是老祖宗的傳家寶，更以道地的北方餐點麵食讓海外華人思鄉之情得以償還。半畝園本著嚴謹的工作態度，選料、採購、研發、精製，在大華府自1997年起，每年都獲得”Washingtonian Magazine”評為百家最經濟實惠的餐館之一，同時也被華盛頓郵報的評審專家做了特別報導，評為中餐的新潮流。並被當時華府區美食專家Mrs. Phyllis Richmond 在退休前選為最鍾愛的餐館之一。又被接任的Mr. Tom Sietsema 選為大華府區最佳餐館之一。
週末上午十點後就供應燒餅、油條、燒餅夾蛋、蟹殼黃、飯糰、豆漿等中式早點。半畝園的小籠包、牛肉湯清爽潤喉，再佐以牛肉餡餅、花素餡餅、醬肉燒餅、蘿蔔絲餅、另再點些烤麩、酸江豆肉末、毛豆百頁，或您喜歡紅油抄手、酸辣麵、擔擔麵、鍋貼、蔥油餅，絕對能滿足您的肚腸五臟。”豆漿油條，味道香脆可口，營養豐富。煎餃，口感鮮美，外酥裡嫩。這些簡單而美味的菜譜都非常適合母親節中式早餐，能讓您的母親或您的伴侶渡過一個難忘的母親佳節。
半畝園營業時間週一至週五11:30am-9:00pm，週六、日10:00am-9:00pm。
馬州洛城地址: 1319-C Rockville Pike, Rockville , MD 20852，位於Congressional Plaza和Wintergreen Plaza間，電話: 301-251-7878。維州地址: 4316B Markham Street, Annandale, VA 22003，電話:703-813-8181。
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