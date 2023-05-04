我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

記者張筠／華盛頓報導
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）
華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府調整小費薪資(tipped wage)的「82倡議」(Initiative 82)已於1日上路，由於此倡議會增加雇主們支付員工的薪資，華府近八成餐廳表示，近期餐點定價將會調漲，七成業主計畫增加「服務費」來補貼成本。

去年11月近75%華府選民投票支持「82倡議」，原定今年1月1日生效，但因等待國會批准的時間較長，最終於5月1日實行；該「82倡議」旨在逐漸調升服務業工作人員的薪資，目標在2027年讓從事服務業人員的薪資，與無小費雇員的最低時薪持平，最終取消「小費抵免」(tip credit)。

「小費抵免」是指雇主將雇員每小時賺得的小費計入他們的時薪，相當於若員工收到的小費加上基本薪資，已足夠達到市府規定的最低時薪，則雇主不用再補貼員工更多小費薪資，一定程度上緩解了雇主的營業成本，不過未來若「小費抵免」的規定取消，服務業雇主要支付員工的薪資成本將固定，且會比目前更多。

雖然多數民眾支持「82倡議」，但根據非營利組織「就業政策研究所」(Employment Policies Institute)4月推出的調查，華府約86%的餐廳業者稱此倡議會給他們的生意帶來負面影響；八成餐廳表示不得不提升餐點定價，近七成業主表示會在帳單中增加一筆「服務費」或「平等薪資費」(fair wage fee)，雖然這可能導致消費者不滿，或傷害生意，但他們表示只有如此才能不賠本經營。

「就業政策研究所」的調查顯示，「82倡議」不僅會影響消費者的用餐體驗，也可能導致服務業員工被裁，63%餐廳業主計畫裁員或合併部分崗位，以此減省人力成本，有25%業主計畫採用更多自助服務，例如在前台設置自動排號、訂位等服務，還有業者考慮在服務中納入自動化技術。

「82倡議」的支持者表示，逐步取消「小費抵免」有助於推進就業市場的公平，讓不同行業員工的薪資更有保障，推動華府餐廳進步的維權者福尼許(Kris Furnish)說，有全職工作的民眾，從不應該為生計憂愁，「82倡議」將確保各行各業民眾都有穩定收入，讓他們自己和家庭享受良好生活。

華府 就業 最低時薪

上一則

遭示威抗議人士鬧場 反LGBTQ法案暫時未過關

下一則

4周4次遭竊 芝加哥亞裔餐館東主憂治安

延伸閱讀

奉獻華府警局30年 康提6/3卸任警長 轉FBI新職

奉獻華府警局30年 康提6/3卸任警長 轉FBI新職
餐飲業小費員工 爭取提高工資

餐飲業小費員工 爭取提高工資
「濫漫」小費

「濫漫」小費
旅遊補給站／旅行中給小費 各有標準

旅遊補給站／旅行中給小費 各有標準
支付更多元 國人給小費卻變少了

支付更多元 國人給小費卻變少了

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
圖片中的男性自稱「張景浩」，透過微信群認識Tracy後，以一起做慈善為名，騙走36萬。(Tracy提供)

微信遇「暖男」65歲華婦遭詐36萬 臨老背上高利貸

2023-05-03 10:00
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情