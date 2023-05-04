華府小費新規上路 8成餐廳喊漲 7成業主擬增服務費

華府調整小費薪資「82倡議」已生效，八成餐廳業者表示將調升餐點定價，以補貼人力成本。（記者張筠 / 攝影）

華府 調整小費薪資(tipped wage)的「82倡議」(Initiative 82)已於1日上路，由於此倡議會增加雇主們支付員工的薪資，華府近八成餐廳表示，近期餐點定價將會調漲，七成業主計畫增加「服務費」來補貼成本。

去年11月近75%華府選民投票支持「82倡議」，原定今年1月1日生效，但因等待國會批准的時間較長，最終於5月1日實行；該「82倡議」旨在逐漸調升服務業工作人員的薪資，目標在2027年讓從事服務業人員的薪資，與無小費雇員的最低時薪 持平，最終取消「小費抵免」(tip credit)。

「小費抵免」是指雇主將雇員每小時賺得的小費計入他們的時薪，相當於若員工收到的小費加上基本薪資，已足夠達到市府規定的最低時薪，則雇主不用再補貼員工更多小費薪資，一定程度上緩解了雇主的營業成本，不過未來若「小費抵免」的規定取消，服務業雇主要支付員工的薪資成本將固定，且會比目前更多。

雖然多數民眾支持「82倡議」，但根據非營利組織「就業 政策研究所」(Employment Policies Institute)4月推出的調查，華府約86%的餐廳業者稱此倡議會給他們的生意帶來負面影響；八成餐廳表示不得不提升餐點定價，近七成業主表示會在帳單中增加一筆「服務費」或「平等薪資費」(fair wage fee)，雖然這可能導致消費者不滿，或傷害生意，但他們表示只有如此才能不賠本經營。

「就業政策研究所」的調查顯示，「82倡議」不僅會影響消費者的用餐體驗，也可能導致服務業員工被裁，63%餐廳業主計畫裁員或合併部分崗位，以此減省人力成本，有25%業主計畫採用更多自助服務，例如在前台設置自動排號、訂位等服務，還有業者考慮在服務中納入自動化技術。

「82倡議」的支持者表示，逐步取消「小費抵免」有助於推進就業市場的公平，讓不同行業員工的薪資更有保障，推動華府餐廳進步的維權者福尼許(Kris Furnish)說，有全職工作的民眾，從不應該為生計憂愁，「82倡議」將確保各行各業民眾都有穩定收入，讓他們自己和家庭享受良好生活。