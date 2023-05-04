維州民主黨初選 費郡3票所5/5起提前投票

維州 民主黨初選將於6月20日舉行，今年選舉內容主要包括州議會的部分席位以及部分地方官員，維州費郡(Fairfax County)日前宣布，該郡三個投票 站將提前於5月5日啟動，允許選民提早投票，並提名費郡監事會成員、檢察官 、治安警官以及其他立法機構成員的人選。

費郡今年將改選郡監事會主席以及Dranesville區、Mason區、維農山莊(Mount Vernon)、春田市(Springfield)等區的代表，此外還將改選郡檢察官、郡治安警官(sheriff)，州議會方面改選的席位包括第7、15、19區的州眾議員，第33、35、36、37區的州參議員。

費郡共有三個投票中心從5月5日起，每周一至周五開放提前投票(early voting)，分別是費郡政府大樓上午8時至下午4時30分，維農山莊政府大樓和North郡政府大樓，開放時間均為下午1時至7時，期間5月29日國殤日(Memorial Day)將關閉，而6月10日周六上午10時至下午5時將開放。

費郡政府表示，6月10日將有另外13個投票站開放提前投票；選民投票時須出示有姓名和住址的證件，但不要求提供有照片的ID。