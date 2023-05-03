蒙郡議員加萬多 宣布參選馬州國會參議員

加萬多2日通過推特宣布將競選2024年的馬州國會參議員。（取自推特）

馬州 蒙郡(Montgomery County)郡議員加萬多(Will Jawando)，2日在推特上宣布決定在2024年競選馬州的國會參議員 ，他是首批宣布競選馬州參議員空缺席位的民主黨 人之一，預計民主黨人的初選將非常激烈。

加萬多2018年首次當選蒙郡郡議員，他此前是一名律師，曾為前歐巴馬(Obama)政府的官員；加萬多在宣布競選的視頻中表示，要拆穿「美國巨大的謊言(big lie in America)」，向公眾證明，「照顧他人及社會的整體需要」與「自我進步」兩者並不矛盾，自我追求卓越並不需要通過貶低甚至詆毀他人來實現。

加萬多說，很多人認為美國社會中部分菁英的進步，需要犧牲很多民眾，「但我今天宣布競選2024年馬州的國會參議員席位，想證明我們可以不落下任何人，以更積極團結的方式帶領所有人一同前進。」

加萬多說，過去四年身為蒙郡郡議員，他致力降低蒙郡的住房租金，推動增建可負擔住房，並打擊仇恨犯罪、歧視案件等；身為一名非裔郡議員，加萬多也曾遭族裔歧視，在線上會議中遭歧視性音樂干擾，並被人言語侮辱。

他去年秋季獲選連任郡議員，並擔任蒙郡郡議會教育和文化委員會主席；他的轄區蒙郡是馬州人口最多且文化最多元的地區，有逾100萬居民。

79歲的馬州聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)1日宣布他期滿將卸任，他2006年當選國會參議員，在那之前他於國會眾院服務了20年。

該席位空缺吸引不少競爭者，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)、馬州聯邦眾議員特羅(David Trone)都準備競選，而外界也猜測馬州民主黨聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)可能加入競爭。