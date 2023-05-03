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大華府地鐵預算不足 候車時間恐增至半小時

記者張筠／華盛頓報導
大華府地鐵官員日前表示，若不解決財政問題，乘客候車時間恐怕只增不減，到明年夏天增至30分鐘。（記者張筠 / 攝影）
大華府地鐵官員日前表示，若不解決財政問題，乘客候車時間恐怕只增不減，到明年夏天增至30分鐘。（記者張筠 / 攝影）

華府地鐵官員日前表示，雖然當前運輸服務已回到疫情前的正常狀態，但由於首都捷運局(WAMTA)預算短缺的問題尚未解決，未來可能人力不足、列車班次減少，明年夏天的等車時間恐怕會增加至半小時。

當前大華府地鐵各線路每班車間隔十分鐘，基本回到疫情前的服務水平，這已是很大進步，由於2021年7000系列車廂發生脫軌事故停用，大華府地鐵的服務減少近六成，導致平均候車時間增至30分鐘以上。

「目前列車頻次已恢復，但未達到理想狀態」，首都捷運局總經理克勞克(Randy Clarke)表示，官員計畫今年夏天將列車間隔縮短到五至八分鐘，但由於捷運局預算目前仍缺逾7億元，這說明，除非捷運局在2025財年籌集約7億5000萬元，不然地鐵服務的時間成本將只增不減，在明年夏天會重蹈覆轍，候車時間增加至半小時以上。

捷運局預算緊縮的主要原因是新冠疫情衝擊，疫情期間大華府地鐵的乘客量創新低，導致列車班次不得不減少，甚至提早結束服務，「雖然聯邦政府的補助金在一定程度上解決此問題，但如今該補助金即將耗盡，大華府地鐵再度迎來挑戰。」

「目前的解決方案為推動公眾籌資(public funding)」，克勞克說，未來幾個月捷運局將向大華府民眾和政客們分享願景，並表明當前在財政上的困難，儘管目前有近10億元的財政赤字，但克勞克「有信心政客們將會傾力幫助。」

地鐵 捷運 華府

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