北維州泰森角美食文化節5.6登場 逾40家餐廳免費試吃

泰森角中心6日將舉行「美食文化節」，除了有逾40家餐廳的免費試吃外，現場還有廚師交流、音樂演奏、抽獎活動等。（主辦方提供）

北維州 商業繁榮的泰森角中心(Tysons Corner Center)6日將推出「美食 文化節」，該區域逾40家餐廳將提供各色小吃和免費試吃活動，邀請民眾一次品嚐來自各地的食物，讓大華府民眾更認識泰森角。

本次「泰森角之味」(Taste of Tysons Corner Center)美食文化節6日下午1時持續至4時，其中1時到2時有免費的試吃活動(food sampling)，2時至3時有「名廚見面會」，民眾有機會學習烹飪技巧或觀摩美食從廚房上桌的過程，參與餐廳包括Bareel & Bushel、Seasons 52、Shake Shack 、Wasabi等；美食愛好者也可購買25元的門票，進入貴賓區，品鑑各類酒飲。

泰森角中心資深市場營銷經理佩特柯(Lindsay Petak)說，泰森角中心和商場近年來發展迅速，餐飲行業也不斷進步，「作為北維州最繁榮的社區之一，泰森角見證了餐飲行業的疫後復甦，目前該社區有53家餐廳和提供食品服務的零售店」，即將到來的美食文化節將進一步帶領民眾認識泰森角。

美食文化節將在泰森廣場(Tysons Plaza)舉行，現場還將有音樂表演、拍照活動、抽獎遊戲等。主辦方鼓勵民眾註冊，但非必須，活動詳情：https://bit.ly/3ALSW1L。