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味全母親節繪畫比賽 得獎名單揭曉

紐約訊
Zixi Cui獲得幼童組第一名。（主辦方提供）
Zixi Cui獲得幼童組第一名。（主辦方提供）

2023美國味全母親節繪畫比賽「媽媽的創意料理」得獎名單已揭曉，本次比賽各組優勝者原創性十足，佳作獨具特色且敘事豐富。三位華裔藝術家評審表示，參賽作品創意、構圖和繪畫技巧都很出色，參賽者以傑出繪畫技巧與家長分享愛，表達對母親的感激之情。同時，他們也充分展現出創意和想像力，讓人心裡暖洋洋。

由美國味全公司和世界日報聯合主辦的「媽媽的創意料理」母親節繪畫比賽，以線上線下進行，共收到全美各州近1200件作品，競爭激烈，本屆廣告標語「幸福味，全家知」更點綴了整個比賽的氛圍。

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示，「味全母親節繪畫比賽每年都吸引眾多參賽者，作品無一不驚艷人心。今年比賽以「幸福」為中心，希望透過此核心理念，在重要節日裡，推動華人社區表達對母親的愛和關懷。以繪畫為媒介，傳遞感恩之心，記錄與母親共度的美好瞬間和快樂生活片段。」

本屆邀請曾獲許多知名國際設計大獎的品牌包裝平面設計師施德嫻，關注亞裔群體的壁畫藝術家、賓州州長亞太裔事務顧問委員會委員蔡陳林，在紐約積極參與各大展覽及藝術博覽會的台裔藝術家謝高元等擔任評審。

獲得幼童組第一名的是Zixi Cui，謝高元表示，畫作構圖出色，充滿想像力和創意，鍋中的料理生動有趣，散發濃厚的童趣，讓旁邊的小朋友非常期待媽媽煮的創意料理。

蔡陳林講評高童組第一名Lydia Hsu的畫作，其作品給人的第一印象是歡樂和動感，彩虹紐帶給畫面帶來分割和顏色的平衡，形象的穿插和環繞構圖很有趣，白、金色線條也使整個畫面和諧、不突兀。

施德嫻稱讚青少年組第一名Clemence Wong的作品中倒三角構圖非常傑出，呈現強烈的立體空間感，畫面中的互動感也別出心裁。

Clemence Wong獲得青少年組第一名。（主辦方提供）
Clemence Wong獲得青少年組第一名。（主辦方提供）

得獎名單如下：幼童組第一名Zixi Cui、第二名Caden Lin、第三名Corinna Liu、第四名Iris Wang；高童組第一名Lydia Hsu、第二名Jonathan Tang、第三名Katherine Yu、第四名Shawn Gao；青少年組第一名Clemence Wong、第二名Linda Wang、第三名Mirabelle Feng。

高童組第一名Lydia Hsu的畫作。（主辦方提供）
高童組第一名Lydia Hsu的畫作。（主辦方提供）

更多得獎名單可至活動官網：https://weichuan.wjwebsite.com/查看，所有優勝作品已於5月1日公布刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網進行線上展覽。

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