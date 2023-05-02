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維州公校生缺勤率增 影響成績、學校評級

記者張筠／維州報導
維州公校學生近期的缺席率只增不減，影響學生課業，也阻礙學校評級。（勞登郡公校系統提供）
維州公校學生近期的缺席率只增不減，影響學生課業，也阻礙學校評級。（勞登郡公校系統提供）

維州公校學生近期的缺席率只增不減，主要原因包括身體不適、心理壓力大、家庭出遊等，還有學生因找到工作而不再返校上課，這不僅影響課業成績，也威脅到學校評級。

根據維州教育總監協會(Virginia Association of School Superintendents)的數據，今年維州近四分之一學校的「長期缺勤率」(chronic absenteeism rate)在25%以上，該協會的執行主任布拉布蘭德(Scott Brabrand)說，把學生考勤納為學校評級的一項指標，將有效促使各校解決學生的缺勤問題，但不少學校擔心這會降低學校名聲和評級。

長期缺勤指學生一學年缺勤至少10%的課程，費郡Bailey's Upper小學校長雷默(Marie Lemmon)說，學生們缺勤的原因各不相同，最常見為身體不適、心理壓力大等，疫情後抑鬱、焦慮，甚至有自殘、自殺想法的學生增加，「學校只能增加與家長溝通，但很難強制學生到校。」

雷默說，只要孩子有一點身體不舒服，許多家長就不願意讓孩子上學，「他們擔心上學到一半，校方會要求家長接孩子回家，導致他們的工作行程被打亂，因此只要孩子有肚子不舒服、頭痛，甚至疲憊、情緒不振等，部分父母就不讓孩子到校」，此現象疫情後更明顯。

勞登郡(Loudoun County)公校2021-2022學年的長期缺勤率為13%，而威廉王子郡(Prince William County)則有25%學生在上一學年的最初三個月內缺席10%以上課程。

除了身心狀態會影響學生出勤率，威廉王子郡公校教委主席拉提夫(Babur Lateef)說，部分學生因在疫情期間找到工作，從此就未再返校；該公校系統一直設有考勤教職，如今更進一步安排人員追蹤缺勤學生的狀態和家庭情況，「我們盼望更嚴格管理考勤，所有缺勤人員都需提供合理解釋。」

其他缺勤原因包括出遊度假，「許多家庭為了錯開旅遊高峰，會安排非旺季出行，學生因此不得不請假」，雷默說，部分家庭為了彌補疫情期間錯失的旅遊機會，如今積極給孩子安排出遊，而旅遊前後又容易疲憊、感冒，進一步影響出勤率。」

疫情 公校 維州

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