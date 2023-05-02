我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

馮雪娟舞蹈、教學 亞洲藝博館5月登場

記者王福權／華盛頓報導
致力舞蹈交流和跨文化合作的華裔舞者馮雪娟，12日將在亞洲藝術博物館帶來精彩演出。（主辦方提供）
致力舞蹈交流和跨文化合作的華裔舞者馮雪娟，12日將在亞洲藝術博物館帶來精彩演出。（主辦方提供）

亞洲藝術博物館今年迎來百年紀念，由於正逢亞裔傳統月，該館5月推出系列慶祝，其中包括展現亞裔特色的舞蹈教學和表演，分別為4日的韓流舞蹈教學、7日的親子舞蹈同樂、12日馮雪娟舞蹈表演，這三場活動皆由華裔舞蹈教育家馮雪娟及其舞團擔綱。

馮雪娟畢業於北京舞蹈學院，在馬里蘭大學取得舞蹈碩士，2009年在大華府創辦「雪娟舞蹈團」，她紮實的舞蹈功底與現代東西方舞蹈教學理念結合，常帶來令人耳目一新的創意，近年來該舞團多次受邀參加華裔及主流社區的文藝慶典，其指導的學生也獲得海內外各種舞蹈獎項。

亞洲藝術博物館7日將帶來免費的親子舞蹈同樂活動。（主辦方提供）
亞洲藝術博物館7日將帶來免費的親子舞蹈同樂活動。（主辦方提供）

雪娟舞團歡迎不同年齡、背景和能力的舞者，提供全面的中華民族舞蹈及古典舞訓練，也會教學員使用扇子、絲帶、手帕等傳統道具，展現漢族民間舞蹈的魅力。

馮雪娟表示，她的使命是促進中華舞蹈教育和創作，幫助海外僑胞以舞蹈傳承文化，並協助年輕一代培養文化自信和認同感，她也希望給熱愛中國文化的舞者提供機會，給舞者、教師、演員搭建跨文化交流平台，推廣中西方藝術的交融進步。

亞洲藝術博物館地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560，三場舞蹈教學及表演完全免費，詳情及預約：韓流舞蹈教學(https://s.si.edu/425HQ3d)、親子舞蹈同樂(https://s.si.edu/3Hn4356)、舞蹈表演(https://s.si.edu/3HiKCdK)。

亞裔 博物館 教育

上一則

名字拼錯 男子被誤為槍案兇手

下一則

華府醫保系統遭駭 官員作證：人為失誤

延伸閱讀

南加高中生複製蕾哈娜超級盃演出…1天點擊近千萬 美足聯盟也按讚

南加高中生複製蕾哈娜超級盃演出…1天點擊近千萬 美足聯盟也按讚
南加高中演繹超級盃蕾哈娜舞蹈 網路瘋傳破900萬

南加高中演繹超級盃蕾哈娜舞蹈 網路瘋傳破900萬
秦力勝 熱心助人 因材施教兩女有成

秦力勝 熱心助人 因材施教兩女有成
舞動的水袖

舞動的水袖
背痛到走不動 「腰髂肌膿瘍」作祟 這群人要注意

背痛到走不動 「腰髂肌膿瘍」作祟 這群人要注意

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回