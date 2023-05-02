馮雪娟舞蹈、教學 亞洲藝博館5月登場

致力舞蹈交流和跨文化合作的華裔舞者馮雪娟，12日將在亞洲藝術博物館帶來精彩演出。（主辦方提供）

亞洲藝術博物館 今年迎來百年紀念，由於正逢亞裔 傳統月，該館5月推出系列慶祝，其中包括展現亞裔特色的舞蹈教學和表演，分別為4日的韓流舞蹈教學、7日的親子舞蹈同樂、12日馮雪娟舞蹈表演，這三場活動皆由華裔舞蹈教育 家馮雪娟及其舞團擔綱。

馮雪娟畢業於北京舞蹈學院，在馬里蘭大學取得舞蹈碩士，2009年在大華府創辦「雪娟舞蹈團」，她紮實的舞蹈功底與現代東西方舞蹈教學理念結合，常帶來令人耳目一新的創意，近年來該舞團多次受邀參加華裔及主流社區的文藝慶典，其指導的學生也獲得海內外各種舞蹈獎項。

亞洲藝術博物館7日將帶來免費的親子舞蹈同樂活動。（主辦方提供）

雪娟舞團歡迎不同年齡、背景和能力的舞者，提供全面的中華民族舞蹈及古典舞訓練，也會教學員使用扇子、絲帶、手帕等傳統道具，展現漢族民間舞蹈的魅力。

馮雪娟表示，她的使命是促進中華舞蹈教育和創作，幫助海外僑胞以舞蹈傳承文化，並協助年輕一代培養文化自信和認同感，她也希望給熱愛中國文化的舞者提供機會，給舞者、教師、演員搭建跨文化交流平台，推廣中西方藝術的交融進步。

亞洲藝術博物館地址：1050 Independence Ave SW, Washington, DC 20560，三場舞蹈教學及表演完全免費，詳情及預約：韓流舞蹈教學(https://s.si.edu/425HQ3d)、親子舞蹈同樂(https://s.si.edu/3Hn4356)、舞蹈表演(https://s.si.edu/3HiKCdK)。