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馬州蒙郡公校仇恨案激增 平均每日1宗

記者張筠╱馬州報導

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)本學年平均每一天都有一宗仇恨或歧視案件，27日該公校系統官員宣布應對仇恨案件的系列方案，包括在未來數月培訓教職人員，在課堂上融入相關指導和教學，提高學生意識，成立專案小組監督各校案件和解決方法等。

蒙郡公校教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)在27日舉行的社區會議上，強烈譴責近期在校園頻發的仇恨和歧視案件，數據顯示，本學年蒙郡公校系統平均一天就有一起仇恨案件，相當於新冠疫情期間和之前的三倍。

「我們不能只停留在事後應對，而要積極採取行動，遏制更多仇恨或歧視的發生」，麥克奈特詳列公校系統的計畫，在未來幾個月培訓各校教職人員，提高教師們處理仇恨和歧視案件的專業性，公校系統也會成立專案小組，推出指導方案並監督每所學校應對仇恨的方案和進展。

蒙郡學生們也將學習美國歷史上各樣仇恨、歧視案件及其影響，麥克奈特說，四、五年級的課程將做出調整，融入更多與社會正義有關的內容，「我們必須讓學生們知道，歧視與仇恨案件中沉默的旁觀者和勇敢發聲者扮演怎樣的角色」，她表示蒙郡會集結公校教委會、學生組織等方式，讓學生們在平時的學習中多接觸這方面知識，破除社區對特定群體的偏見和誤解。

麥克奈特是大華府地區首位公開嚴厲抨擊仇恨行為的教育總監，其他地區的公校系統一般是由學校領導負責與社區溝通仇恨和歧視問題。

「公平合理的規章制度，能幫助學生們正確看待自己，若發生歧視案件，學校官員也要及時與學生直接溝通，並讓家長知情，這是為學生打造安全穩固教育及成長環境的基礎」，麥克奈特說，很長一段時間以來，非裔學生在上學的路上會遭人辱罵，亞裔群體從疫情爆發至今也始終處於被攻擊仇恨的境地，許多少數族裔或非主流學生在學校被排擠，不僅影響課業，甚至會留下心理陰影，阻礙他們一生的發展。

公校 歧視 教育總監

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