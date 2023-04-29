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大華府活動╱揚琴演奏家田超5/3演出

王福權
華府一年一度的使館開放日將在5月6日登場。（取自活動官網）
華府一年一度的使館開放日將在5月6日登場。（取自活動官網）

●美國國會圖書館特別邀請華裔揚琴演奏家田超，將在5月3日中午12時至下午1時在Thomas Jefferson大樓舉行音樂會，田超將與另兩位藝術家合作，帶來揚琴與打擊樂器、班卓琴和爵士鼓的創意演出。田超希望以揚琴豐富的表現力，推廣揚琴演奏藝術。音樂會免費入場，詳情：https://bit.ly/4247J3B。

海軍陸戰隊花式操槍 5/5起登場

●美國海軍陸戰隊花式操槍表演將於5月5日在華府營區上演。每年夏天，美國海軍陸戰隊都會在營區內廣場舉辦系列閱兵分列式暨花式操槍表演。表演免費開放，有預約者可優先入場。一小時的表演包括：總統的海軍陸戰隊樂隊、鼓號樂隊、國旗儀仗隊、無聲花式操槍排，以及隊形變化分列式隊伍。5月5日起每周五晚都會在海軍陸戰隊軍營舉行，軍營地址： 8th St SE, Washington, DC 20390。詳情：https://bit.ly/41NA1j9。

華府使館開放日 5/6舉行

●首都一年一度的「使館開放日」(World Embassy Tour)將在5月6日上午10時登場，民眾可免費參觀世界各國駐美大使館，藉機體驗不同國家的美食、藝術、舞蹈、時尚、音樂等，在一天之內「環遊世界」。詳情：https://bit.ly/3n9wixh。

亞洲藝術博物館 5/6閔小芬默片音樂會

●亞洲藝術博物館將於5月6日晚上7時至8時30分，推出華裔琵琶演奏家閔小芬為默片配樂的經典音樂會，閔小芬以其對傳統音樂的創新方法，融合不同音樂風格的能力而聞名。她將與打擊樂大師River Guerguerian一起演出，將獨特的跨文化表達和藝術視野帶上舞台，為影迷和音樂愛好者帶來音樂饗宴。詳情：https://s.si.edu/41MC0nO。

田超5月3日將在國會圖書館演出。（國會圖書館提供）
田超5月3日將在國會圖書館演出。（國會圖書館提供）
亞洲藝術博物館將在5月6日推出閔小芬默片配音晚會。（史密森尼學會提供）
亞洲藝術博物館將在5月6日推出閔小芬默片配音晚會。（史密森尼學會提供）

博物館 華裔 華府

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