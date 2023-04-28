跨越陸地與水域 越裔藝術家聯展5/6登場

Thuan Vu創作的「Kintsugi No. 9」。（主辦方提供）

美京藝廊為慶祝亞裔 傳統月，5月6日起將展出六位越裔青年藝術家的創作，舉辦「跨越陸地、跨越水域」展覽，探討海外越南 人對「家」的理解，

生活在海外的越南人，時常覺得有生活在水域和穿越水域的感覺，越南詞語「Nước」既可翻譯為國家，也可以翻譯為水，強調了家和海洋的交點概念。本次展覽由耶魯大學 四年級學生Ivy Vuong策畫。

Antonius-Tín Bui創作的「奧黛」裝置藝術。（主辦方提供）

展覽中最吸睛的裝置藝術品為「奧黛」，這是由紅、橙、紫、藍、白的越南傳統服裝「奧黛」所組成，是一個類似帷幔的裝置藝術，作品材料來自美國各地越南社區所捐贈的布料，從天花板延伸散佈到地板，彷彿娓娓道來越南群體的故事，此作品由康州二代越裔多媒體藝術家Antonius-Tín Bui創作，Vuong表示，「這象徵越南祖先的血液流淌在我們體內，也能從中感受到那個時代人的艱辛」。

此外還有藝術家Thuan Vu的家人肖像「瞬態」，紙上沾染木炭的材質，人物表情栩栩如生，此系列靈感來自越南人用木炭粉為已故家庭成員繪製肖像的傳統藝術。Vuong說，Vu顛覆傳統，在創作過程中傳遞記憶轉瞬即逝的特性，也表達了「世代相傳」的概念。

Quyen Truong的畫作「Dung」。（主辦方提供）

另一位藝術家Quyên Trương則通過畫作「Dung」介紹越南人名字與家庭的關係；Vuong表示，藝術的力量在於創作者將生活經歷和成長故事分享給社區，展現歷史如何影響、塑造他們，並帶領豐富觀眾們的人生體驗。

該展覽將持續至6月30日，每周二、三、五、六中午12時至下午5時免費開放，開幕茶會在5月6日下午2時至4時舉行，地點：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。